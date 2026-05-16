दोनों वट सावित्री पूजा में बैठ गईं, जब उठीं तो गले से गोल्ड की चेन गायब, पटना में सास-बहू से स्नेचिंग

Patna News: बिहार की राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में थाना से महज कुछ ही दूरी पर सास-बहू के साथ बड़ी चेन स्नेचिंग की घटना सामने आई है. घटना वट सावित्री पूजा के दौरान हुई, जहां पूजा करने पहुंचीं दो महिलाओं के गले से लाखों रुपये के सोने के जेवरात गायब हो गए. पीड़ित परिवार मंदिरी इलाके का रहने वाला है.

पीड़ित महिला सरोज मिश्रा ने बताया कि वह अपनी बहू के साथ वट सावित्री पूजा करने थाना से सटे वट वृक्ष के पास पहुंची थीं. वहां पहले से एक महिला खड़ी थी, जिसे साइड हटने के लिए कहा गया. इसके बाद दोनों पूजा में बैठ गईं. पूजा समाप्त होने के बाद जब वे उठीं, तो गले से सोने की चेन गायब थी. पहले उन्हें लगा कि चेन कहीं गिर गई होगी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला.

सरोज मिश्रा का आरोप है कि घटना की जानकारी देने के लिए वह तुरंत बुद्धा कॉलोनी थाना पहुंचीं, लेकिन पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई नहीं की गई. उनका कहना है कि पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी देर लगी, जिससे अहम समय बर्बाद हो गया. बाद में उन्होंने अपने भतीजे कृष्णा सिंह उर्फ कल्लू को बुलाया, जिसके बाद परिवार खुद भी आसपास खोजबीन में जुट गया.

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पीड़िता के अनुसार, उनकी बहू हाल ही में मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और करीब छह महीने पहले ही नई सोने की चेन बनवाई गई थी. बहू के गले से करीब 5 भर सोने का हार, मंगलसूत्र और चेन गायब हुई है, जबकि सरोज मिश्रा की डेढ़ से दो भर की चेन भी चोरी हो गई. परिवार ने चोरी गए जेवरात की कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपये बताई है.

फिलहाल पीड़ित महिला की लिखित शिकायत पर बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और डायल-100 के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

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