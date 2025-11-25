Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3017204
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna News: चंदन मिश्रा हत्याकांड में चलेगा स्पीडी ट्रायल, जेल में बंद हैं बादशाह समेत पांचों आरोपी

Gangster Chandan Mishra Murder Case: पटना के लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है और अब पांचों आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की योजना है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:22 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Gangster Chandan Mishra Murder Case: पटना स्थित पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्याकांड में अब सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की योजना है. पुलिस ने सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करके प्रधान जिला न्यायाधीश को भेज दिया है. पटना के लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी, वैज्ञानिक और तकनीकी जांच, एफएसएल रिपोर्ट समेत कई अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. कोर्ट ने दाखिल चार्जशीट के आधार पर पांचों आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड के पांचों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं. 

बता दें कि 17 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा गोलियों से भून दिया गया था. शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह और साथियों ने मिलकर चंदन मिश्रा को 28 गोलियां मारी थीं. हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 में इस घटना को अंजाम दिया गया था. सिर्फ 25 सेकंड में ही शूटर्स ने चंदन मिश्रा को गोलियों से छलनी कर दिया. हत्या के बाद हॉस्पिटल से दो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उनमें बेखौफ अपराधियों को बंदूकों के साथ अस्पताल में घुसते देखा जा सकता है. पुलिस के अनुसार, पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह ने चंदन मिश्रा की हत्या की सुपारी दी थी. इस मामले में निशु खान ने शेरू सिंह से डील की थी. हत्या के बाद हर शूटर को पांच-पांच लाख रुपये मिलने थे.

ये भी पढ़ें- भागलपुर में माहौल खराब करने की साजिश? मंदिर में तोड़फोड़ से भड़के लोग

Add Zee News as a Preferred Source

इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों का हाफ एनकाउंटर करके धर दबोचा था. इनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए थे. वहीं मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था. सभी आरोपी इस वक्त पटना की बेउर जेल में बंद हैं.

TAGS

patna newsChandan Mishra Murder case

Trending news

muzaffarpur news latest
Muzaffarpur News: दीपक चौरसिया और दो बच्चों की मां सुरुचि कुमारी की अनौखी लव-स्टोरी
patna news
चंदन मिश्रा हत्याकांड में चलेगा स्पीडी ट्रायल, जेल में बंद हैं बादशाह समेत 5 आरोपी
Muzaffarpur
Muzaffarpur: तीन दिन पहले प्रेमी संग भागी बहन, अब भाई ने की आत्महत्या... जानें मामला
Bihar STET answer key 2025
Bihar STET Answer Key 2025: बिहार सीटेट एग्जाम के आंसर की और रिस्पॉन्स सीट जारी
Muzaffarpur News
Muzaffarpur: अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन करें खाली
Sitamarhi
पुनौराधाम में विवाह पंचमी को लेकर उत्साह, देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु
Umakant Singh
चनपटिया से करीब 600 वोटों से हारे उमाकांत सिंह ये किसका गेम बजा रहे हैं? पढ़िए पोस्ट
Samrat Chaudhary
गृह मंत्रालय आने से कितने पावरफुल हो गए सम्राट चौधरी, यहां देखिए
JMM
'सीमा बदलने की बातें करने वाले अवसर आने पर पीछे हट गए', JMM ने केंद्र सरकार पर साधा
ranchi crime news
रांची POCSO कोर्ट: नाबालिग से गैंगरेप में प्रेमी समेत चारों को आजीवन कारावास