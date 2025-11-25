Patna News: चंदन मिश्रा हत्याकांड में चलेगा स्पीडी ट्रायल, जेल में बंद हैं बादशाह समेत पांचों आरोपी

Gangster Chandan Mishra Murder Case: पटना स्थित पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्याकांड में अब सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की योजना है. पुलिस ने सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करके प्रधान जिला न्यायाधीश को भेज दिया है. पटना के लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी, वैज्ञानिक और तकनीकी जांच, एफएसएल रिपोर्ट समेत कई अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. कोर्ट ने दाखिल चार्जशीट के आधार पर पांचों आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड के पांचों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं.

बता दें कि 17 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा गोलियों से भून दिया गया था. शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह और साथियों ने मिलकर चंदन मिश्रा को 28 गोलियां मारी थीं. हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 में इस घटना को अंजाम दिया गया था. सिर्फ 25 सेकंड में ही शूटर्स ने चंदन मिश्रा को गोलियों से छलनी कर दिया. हत्या के बाद हॉस्पिटल से दो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उनमें बेखौफ अपराधियों को बंदूकों के साथ अस्पताल में घुसते देखा जा सकता है. पुलिस के अनुसार, पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह ने चंदन मिश्रा की हत्या की सुपारी दी थी. इस मामले में निशु खान ने शेरू सिंह से डील की थी. हत्या के बाद हर शूटर को पांच-पांच लाख रुपये मिलने थे.

इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों का हाफ एनकाउंटर करके धर दबोचा था. इनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए थे. वहीं मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था. सभी आरोपी इस वक्त पटना की बेउर जेल में बंद हैं.