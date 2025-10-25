Advertisement
धनबाद में सड़क हादसे के बाद बवाल, युवक की मौत से गुस्साई भीड़ ने असर्फी अस्पताल में जमकर किया तोड़फोड़

Jharkhand road Accident: धनबाद के भुली थाना क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए. गुस्साए लोगों ने असर्फी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और डॉक्टरों व मरीजों के साथ मारपीट की. अफरातफरी के बीच कई चिकित्सक अस्पताल छोड़कर बाहर निकल आए.

 

Oct 25, 2025

Jharkhand Road Accident: धनबाद में शनिवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए. घटना भुली थाना क्षेत्र के 8 लाइन सर्विस रोड के पास की है, जहां दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को आनन-फानन में असर्फी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, इलाज के दौरान एक युवक नंदू राय की मौत हो गई, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. मौत की खबर मिलते ही परिजन और समर्थक बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए और गुस्से में नियंत्रण खो बैठे.

अस्पताल परिसर में देखते ही देखते भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी. गुस्साई भीड़ ने अस्पताल की खिड़कियां, दरवाजे और फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया. इतना ही नहीं, हंगामे के दौरान डॉक्टरों और मरीजों के साथ मारपीट की भी खबर है. अचानक हुई इस हिंसा से अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई और इलाज कर रहे कई चिकित्सक भय के कारण वार्ड छोड़कर बाहर निकल आए. मरीजों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल बन गया.

घटना की जानकारी मिलते ही धनसार, सरायढेला और भुली थाना की पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया और भीड़ को तितर-बितर किया. अस्पताल परिसर और उसके बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो. फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन लोगों में अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है.

वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने प्रशासन से स्थायी सुरक्षा की मांग की है. डॉक्टरों ने कहा कि वे भय के माहौल में काम नहीं कर सकते और ऐसी घटनाओं से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे.

इनपुट: नितेश कुमार मिश्रा

