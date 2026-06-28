/फैजल खान पर भड़के MLA नीरज कुमार बबलू: बोले- वह बहुरूपिया है, हिंदू बच्चों को टारगेट करता है, पैसा कमाना मकसद

'सम्राट के शासन में किसी को नहीं बचाया जा रहा'

वहीं, उन्होंने भोजपुर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है. अगर ऐसा लगता है कि कोई फर्जी एनकाउंटर हुआ है, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. सम्राट के शासन में किसी को बचाया नहीं जा रहा है. हम न तो किसी का बचाव करते हैं और न ही किसी को फंसाते हैं. जीतन मांझी जी को ऐसी छोटी-मोटी बातों से दूर रहना चाहिए. वे एक वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री हैं.