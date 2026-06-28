/फैजल खान पर भड़के MLA नीरज कुमार बबलू: बोले- वह बहुरूपिया है, हिंदू बच्चों को टारगेट करता है, पैसा कमाना मकसद

राज्य चुनें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने फैजल खान उर्फ खान सर पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि खान के खिलाफ जांच चल रही है. उसकी सभी धोखाधड़ी वाली गतिविधियां यहां बंद होनी चाहिए. वह जो कोचिंग सेंटर और अस्पताल चलाता है, उसे भी सील कर देना चाहिए. वह सिर्फ डायलॉगबाजी करता है और लोगों को बरगलाने का काम करता है. वह एक बहुरूपिया है, जो कभी केलवा बांध लेता है.
'हिंदू बच्चों को टारगेट करता है खान सर'
उन्होंने आगे कहा कि वो हिंदू बच्चों को टारगेट करने में लगा है और उसका पूरा ध्यान पैसा कमाने पर है. इसलिए, उसके फाइनेंस और उसने कितनी कमाई की है, इसकी जांच होनी चाहिए. हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि वे इस मामले का संज्ञान लें और कार्रवाई शुरू करें, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए. हमें यकीन है कि ऐसा होगा. अब सब कुछ सामने आ रहा है, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए.
'सम्राट के शासन में किसी को नहीं बचाया जा रहा'
वहीं, उन्होंने भोजपुर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है. अगर ऐसा लगता है कि कोई फर्जी एनकाउंटर हुआ है, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. सम्राट के शासन में किसी को बचाया नहीं जा रहा है. हम न तो किसी का बचाव करते हैं और न ही किसी को फंसाते हैं. जीतन मांझी जी को ऐसी छोटी-मोटी बातों से दूर रहना चाहिए. वे एक वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री हैं.
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!