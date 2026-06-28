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फैजल खान पर भड़के MLA नीरज कुमार बबलू: बोले- वह बहुरूपिया है, हिंदू बच्चों को टारगेट करता है, पैसा कमाना मकसद

Khan Sir: बिहार के सुपौल से छातापुर से BJP विधायक नीरज कुमार बबलू ने खान सर पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि वो हिंदू बच्चों को टारगेट करता है. हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि वे इस मामले का संज्ञान लें और कार्रवाई शुरू करें.

Written BySunny Kumar
Published: Jun 28, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:46 PM IST
फैजल खान पर भड़के MLA नीरज कुमार बबलू: बोले- वह बहुरूपिया है, हिंदू बच्चों को टारगेट करता है, पैसा कमाना मकसद
Image Credit: बीजेपी MLA नीरज कुमार बबलूSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 

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