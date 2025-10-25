छठ के दिन गंगा जल लेने गए युवक को नदी ने निगला, घाट पर बेटे के लिए तड़प रही मां

Patna News: आज नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है. इसी बीच पटना सिटी में छठ पूजा के पहले दिन (25 अक्टूबर) कंगन घाट पर एक हादसा हुआ. छठ पूजा के लिए गंगा नदी से पानी लाने गया एक युवक तेज धार में बहकर लापता हो गया. बताया जा रहा है कि बाहरी बेगमपुर, जगदीश पार्क निवासी अंजू देवी अपने 18 वर्षीय बेटे घनश्याम कुमार के साथ नहाए-खाए के प्रसाद के लिए गंगा जल लाने कंगन घाट पहुंची थीं.

तेज बहाव में बह गया युवक

आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक, घनश्याम पिलर संख्या 199 के पास गंगा में पानी लाने के लिए गया था, तभी अचानक वह गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में बह गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना घाट पर मौजूद एसडीआरएफ टीम को दी. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया.

युवक का नहीं मिला कोई सुराग

करीब दो घंटे की खोजबीन के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका. टीम के गोताखोर लगातार गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. वहीं, इस मामले में चौक थाना प्रभारी मनजीत ठाकुर ने बताया कि परिवार वालों बार-बार बयान बदल रहे हैं, जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि अभी तक थाना को इस संबंध में कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. परिवार वाले युवक की तलाश अपने स्तर पर भी कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

रिपोर्ट: विक्रान्त कुमार

