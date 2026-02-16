Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

अनंत सिंह के गांव में 'बच्चा चोर' का हाईवोल्टेज ड्रामा: रंगे हाथ पकड़ाया तो बोला-'फाजो सिंह से मिलने आया हूं', ग्रामीणों ने कूट दिया!

Anant Singh Village Nadwa: मोकामा के नदवां गांव में ग्रामीणों ने एक कथित बच्चा चोर को रंगे हाथ पकड़ा. आरोपी ने अनंत सिंह के दिवंगत भाई फाजो सिंह से मिलने का बहाना बनाया. बैग से मिलीं संदिग्ध चीजें.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:56 PM IST

मोकामा के नदवां गांव में ग्रामीणों ने एक बच्चा चोर को रंगे हाथ पकड़ा
मोकामा के नदवां गांव में ग्रामीणों ने एक बच्चा चोर को रंगे हाथ पकड़ा

मोकामा (नदवां): बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने एक कथित बच्चा चोर को रंगे हाथ दबोच लिया. पकड़े जाने के बाद युवक ने बचने के लिए ऐसा झूठ बोला कि ग्रामीण और भड़क गए. उसने दावा किया कि वह अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह से मिलने आया है, जबकि फाजो सिंह की मृत्यु कई साल पहले ही हो चुकी है.

1. रसोइया के 4 साल के बच्चे को बना रहा था निशाना
घटना नदवां गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है. स्कूल की रसोइया का 4 साल का बेटा बाहर खेल रहा था, तभी आरोपी युवक उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा. मां ने पहली बार देख लिया और उसे डांटकर भगा दिया. लेकिन कुछ ही देर बाद वह युवक दोबारा बच्चे को ले जाने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद महिला ने शोर मचाकर ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया.

2. बैग से निकली सुई, दवा और कैंची: बढ़ा शक
ग्रामीणों ने जब आरोपी को पकड़कर उसके बैग की तलाशी ली, तो उसमें से रुई, सुई, कैंची और दवाइयां बरामद हुईं. साथ ही एलआईसी (LIC) के कुछ पुराने कागजात भी मिले. इन सामानों को देखकर ग्रामीणों का शक गहरा गया कि वह बच्चों को बेहोश करने या नुकसान पहुंचाने की फिराक में था. गुस्से में आए लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी.

3. 'मुर्दे' से मिलने का बहाना पड़ा महंगा
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम आदित्य कुमार (निवासी  बख्तियारपुर) बताया. खुद को बचाने के लिए उसने गांव के ही फाजो सिंह (अनंत सिंह के भाई) का नाम लिया. जैसे ही ग्रामीणों ने सुना कि वह उस व्यक्ति से मिलने की बात कर रहा है जो सालों पहले दुनिया छोड़ चुका है, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

4. पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई. आरोपी का कहना है कि वह एलआईसी के काम से आया था, लेकिन पुलिस अब उसके बैग से मिली संदिग्ध चीजों और बच्चे को ले जाने के पीछे की मंशा की जांच कर रही है.

रिपोर्ट: चंदन राय

Mokama newsAnant SinghBihar News

