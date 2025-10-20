Advertisement
Ranchi: चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की हत्या, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह

Ranchi News: कांके रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. विरोध में स्थानीय लोगों ने कांके रोड को पूरी तरह जाम कर दिया था. विजय नाग की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह की रांची पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई. इस दौरान आरोपी अभिषेक के पैर में गोली लगी.

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 20, 2025, 11:45 AM IST

Ranchi News: कांके रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह की रांची पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है. यह मुठभेड़ रविवार (19 अक्टूबर) देर रात कांके थाना क्षेत्र के सुकुरहुटू में ITBP कैंप के पास हुई. मुठभेड़ में आरोपी अभिषेक सिंह को गोली लगी है. पुलिस के अनुसार, शनिवार (18 अक्टूबर) देर रात अभिषेक सिंह ने विजय नाग की गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गया था. 

यह भी पढ़ें: नजर हटी, दुर्घटना घटी... चतरा में धनतेरस के बाजार में नकाबपोश महिला चोर गैंग सक्रिय

संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी 
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी राकेश रंजन ने फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था. एसएसपी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अभिषेक सिंह ITBP कैंप के आसपास छिपा हुआ है. जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, अभिषेक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. 

पुलिस की गोली में अभिषेक घायल
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें अभिषेक घायल हो गया. पुलिस अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है. गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों में रांची पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में कुल पांच अपराधियों को गोली लग चुकी है. बता दें कि शनिवार (18 अक्टूबर) रात में रेस्टोरेंट मालिक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. विरोध में स्थानीय लोगों ने कांके रोड को पूरी तरह जाम कर दिया थाय. मौके पर कांके थाना प्रभारी ने पहुंचकर स्थानीय लोगों को समझा-बूझाकर जाम हटाया. वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का समय दिया है. 

रिपोर्ट: कामरान जलीली, रांची

Ranchi News

