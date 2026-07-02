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बाढ़ के जलगोविंद में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष; बंदूक के बट से हमला कर युवक को किया लहूलुहान

Patna Crime: बाढ़ के जलगोविंद में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष होने हुआ. इस दौरान बंदूक के बट से हमला कर युवक को लहूलुहान कर दिया गया. इतना ही नहीं, युवक को गोली मारने की धमकी भी मिली है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 02, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:58 AM IST
बाढ़ के जलगोविंद में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष; बंदूक के बट से हमला कर युवक को किया लहूलुहान
Image Credit: बाढ़ के जलगोविंद में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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