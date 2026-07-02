/बाढ़ के जलगोविंद में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष; बंदूक के बट से हमला कर युवक को किया लहूलुहान

युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट

मिली जानकारी के अनुसार, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई. घायल युवक का इलाज बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है. अस्पताल परिसर में घायल युवक के परिजनों से पुलिस की नोकझोंक भी हुई. सौरभ कुमार रात में अपने मित्र का बर्थडे मनाने के लिए जा रहा था. तभी रास्ते में गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ गाली गलौज की. सौरभ ने भी गुस्से में उनमें से एक लड़के से हाथापाई कर ली, तभी दूसरे पक्ष से दस बारह लोग मौके पर जमा हो गए.