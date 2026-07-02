/बाढ़ के जलगोविंद में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष; बंदूक के बट से हमला कर युवक को किया लहूलुहान

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पटना के बाढ़ अनुमंडल में जलगोविंद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है. फिलहाल, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मारपीट में घायल हुआ शख्स अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा था. इसी दौरान पूरी वारदात हुई. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट
मिली जानकारी के अनुसार, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई. घायल युवक का इलाज बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है. अस्पताल परिसर में घायल युवक के परिजनों से पुलिस की नोकझोंक भी हुई. सौरभ कुमार रात में अपने मित्र का बर्थडे मनाने के लिए जा रहा था. तभी रास्ते में गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ गाली गलौज की. सौरभ ने भी गुस्से में उनमें से एक लड़के से हाथापाई कर ली, तभी दूसरे पक्ष से दस बारह लोग मौके पर जमा हो गए.
चेहरे पर वार और जान से मारने की धमकी
सौरभ की मां ने बताया कि उनमें से एक ने बंदूक के बट से उसके चेहरे पर वार कर दिया और गोली मारने की धमकी दी. इसके बाद दूसरे पक्ष ने जमकर उसकी पिटाई कर दी. उन्होंने बताया कि उनके बेटे पर पुरानी रंजिश में घात लगाकर हमला किया गया है. कुछ महीनों पहले जलगोविंद में उनके चाचा की हत्या कर दी गई थी, जिसमें बाढ़ थाने में केस कराने को लेकर ही उनका गांव के कुछ लोगों से विवाद चल रहा है.
रिपोर्ट: चंदन राय
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