/पटना: 10वीं की छात्रा रहस्यमय ढंग से हुई लापता, रेलवे ट्रैक पर मिला बैग और स्कूल ड्रेस

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राजधानी पटना के दानापुर इलाके से 10वीं की एक छात्रा के रहस्यमय ढंग से लापता होने की खबर सामने आई है. लड़की का स्कूल बैग और उसकी ड्रेस रेलवे ट्रैक किनारे से बरामद हुआ है. इस घटना से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि छाक्षा खगौल स्थित केंद्रीय विद्यालय में 10वीं क्लास में पढ़ती थी. पीड़ित परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है. लड़की की बरामदगी को लेकर सड़क पर आगजनी करके जाम लगाया. सूचना पर पहुंची पुलिस लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया.
बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता हो गई. देर शाम घर नहीं लौटने पर परिजनों ने जब उनकी खोजबीन की तो रेलवे ट्रैक से उसकी स्कूल ड्रेस और स्कूल बैग पड़ा मिला. परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए दानापुर रेलवे स्टेशन के सरारी गुमटी के पास आगजनी कर सड़क को जाम कर जमकर हंगामा किया. परिजनों ने पुलिस प्रशासन से बच्ची को जल्द खोजबीन करने की गुहार लगाई है. वहीं, जाम की सूचना मिलने पर शाहपुर थाना पुलिस के अलावा आसपास के कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि, लोग इतने उग्र थे कि पुलिस प्रशासन ने पीछे हटना मुनासिब समझा. इसके बाद पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया.
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बताया जा रहा है कि लापता छात्रा सपना कुमारी के पिता संजय कुमार रेलवे में कार्यरत हैं और दानापुर के खगौल स्थित लोको रेलवे कॉलोनी क्वार्टर नंबर 602-A में रहते हैं. उनकी बेटी सपना कुमारी खगौल स्थित केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा 10 में पढती है. सोमवार की सुबह 8.00 बजे स्कूल गई थी. स्कूल की छुट्टी दोपहर 1.40 बजे होती है, लेकिन स्कूल से घर नहीं पहुंची. परिजनों ने छात्र की खोज करते हुए रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे तो वहां पर छात्रा की पूरी ड्रेस, स्कूल बैग, आईकार्ड पढ़ा हुआ मिला. इसके बाद परिजनों ने खगौल थाना में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने थाना प्रभारी के अगले दिन आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही.
पीड़ित परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए जल्द उसकी बरामदगी के लिए दानापुर नेऊरा मुख्य मार्ग के सरारी गुमटी के पास सड़क पर धरना देकर बैठ गए. इस दौरान परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर आगजनी करते हुए जमकर हंगामा किया. करीब 4 घंटे तक सडक जाम हंगामा करने के बाद पुलिस के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने जाम हटाया. इस संबंध में डीएसपी अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस लापता छात्रा की खोजबीन में लगी हुई है. डॉग स्क्वायड की टीम बुलाकर स्कूल में भी छानबीन की गई है. स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में छात्र अपने एक दोस्त के साथ जाती हुई दिखाई दी है. फिलहाल, पुलिस हर पहलू की जांच करते हुए छात्र की खोजबीन में जुटी हुई है.
रिपोर्ट- इश्तियाक