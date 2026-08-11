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पटना: 10वीं की छात्रा रहस्यमय ढंग से हुई लापता, रेलवे ट्रैक पर मिला बैग और स्कूल ड्रेस

Patna News: छात्रा के देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो रेलवे ट्रैक किनारे उसका स्कूल बैग और ड्रेस पड़ी मिली. परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए दानापुर रेलवे स्टेशन के सरारी गुमटी के पास आगजनी कर सड़क को जाम कर जमकर हंगामा किया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 11, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:40 AM IST
पटना: 10वीं की छात्रा रहस्यमय ढंग से हुई लापता, रेलवे ट्रैक पर मिला बैग और स्कूल ड्रेस
Image Credit: पटना: 10वीं की छात्रा रहस्यमय ढंग से हुई लापता, रेलवे ट्रैक पर मिला बैग और स्कूल ड्रेस (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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