/पटना: 10वीं की छात्रा रहस्यमय ढंग से हुई लापता, रेलवे ट्रैक पर मिला बैग और स्कूल ड्रेस

बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता हो गई. देर शाम घर नहीं लौटने पर परिजनों ने जब उनकी खोजबीन की तो रेलवे ट्रैक से उसकी स्कूल ड्रेस और स्कूल बैग पड़ा मिला. परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए दानापुर रेलवे स्टेशन के सरारी गुमटी के पास आगजनी कर सड़क को जाम कर जमकर हंगामा किया. परिजनों ने पुलिस प्रशासन से बच्ची को जल्द खोजबीन करने की गुहार लगाई है. वहीं, जाम की सूचना मिलने पर शाहपुर थाना पुलिस के अलावा आसपास के कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि, लोग इतने उग्र थे कि पुलिस प्रशासन ने पीछे हटना मुनासिब समझा. इसके बाद पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया.