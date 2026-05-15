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मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण का निरीक्षण करने पहुंचे CO पर हमला, गला दबाने की कोशिश... FIR दर्ज

मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण का निरीक्षण करने पहुंचे CO पर हमला होने की खबर सामने आई है. महेश चौधरी और राकेश चौधरी ने अपने साथियों के साथ पहुंचे और CO पर जानलेवा हमला कर दिया.

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 15, 2026, 05:58 PM IST

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मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण का निरीक्षण करने पहुंचे CO पर हमला
मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण का निरीक्षण करने पहुंचे CO पर हमला

एक तरफ बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने पूरे राज्य के संबंधित अधिकारियों को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. लेकिन, जब ये अधिकारी इन आदेशों का पालन करते हुए अतिक्रमण वाली जगहों की पहचान करने जाते हैं तो उन पर हमले किए जाते हैं. इस हमले में एक सर्कल ऑफिसर (CO) की हत्या की कोशिश भी शामिल है. हालांकि इस घटना के दौरान CO बाल-बाल बच गए, लेकिन अब उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बोचहा पुलिस स्टेशन में हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है.

दरअसल, मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा अंचल के अंचलाधिकारी विश्वजीत सिंह ने बोचहा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि 13 अप्रैल को दोपहर लगभग 1:45 बजे वह अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ अतिक्रमण के संबंध में निरीक्षण करने के लिए बोचहा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर पंचायत के विनोबा चौक के पास पहुंचे. इसी दौरान महेश चौधरी और राकेश चौधरी अपने साथियों के साथ उस जगह पर जमा हो गए. उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उन्हें गालियां देने लगे. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया और गला घोंटकर उनकी हत्या करने की कोशिश की गई. इसके अलावा, उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दीं. इस दौरान वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे.

इस घटना के संबंध में SDM (पूर्व) तुषार कुमार ने बताया है कि मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद जिले के सभी ब्लॉकों में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमणों की पहचान की जा रही है और उन्हें हटाया जा रहा है. इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए बोचहा के सर्किल ऑफिसर विश्वजीत सिंह ने बोचहा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण का स्थल निरीक्षण करने गए थे. इस दौरे के दौरान, कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया. इस घटना के संबंध में बोचहा पुलिस थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है.

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