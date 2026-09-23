Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया पटना: हॉस्टल के बेसमेंट में घुसकर पार्षद पति को भुना, मारी 5 गोली

गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया पटना: हॉस्टल के बेसमेंट में घुसकर पार्षद पति को भुना, मारी 5 गोली

पटना में अपराधियों का तांडव देखने को बुधवार को मिला. यहां पर पार्षद के पति अनिल यादव पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया. 5 गोलियां लगने से उनकी हालत नाजुक हो गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 23, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:25 PM IST
गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया पटना: हॉस्टल के बेसमेंट में घुसकर पार्षद पति को भुना, मारी 5 गोली
Image Credit: पटना में अपराधियों का तांडव, पार्षद पति पर अंधाधुंध फायरिंग (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया पटना: हॉस्टल के बेसमेंट में घुसकर पार्षद पति को भुना
2
3
4
5