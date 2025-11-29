बिहार में माफियाओं पर कार्रवाई शुरू, दिलीप जायसवाल बोले- अपराध के खिलाफ एकजुट होकर काम करना चाहिए

Bihar News: बिहार में माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है. इसे लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना है तो एकजुट होकर काम करना होगा.
Trending Photos
Bihar News: नई सरकार के गठन के बाद बिहार में माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है. इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना है और हम तो सभी विपक्षी दलों से भी यह आग्रह करेंगे कि वह सभी लोग इसमें सहयोग करें सर्वदलीय बैठक का आयोजन इस मुद्दे पर होना चाहिए और अपराध के खिलाफ सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए.
यह भी पढ़ें: तस्करों की खैर नहीं! बक्सर पुलिस ने 40 लाख रुपए की शराब की जब्त
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों से रिक्ति की जानकारी मांगी, इसे लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है एक करोड़ नौकरी और रोजगार देना उसे दिशा में सरकार गठन के बाद से काम शुरू हो चुका है. बिहार विधानसभा के चलने वाले सत्र को लेकर कहा कि इस सत्र में विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ राज्यपाल महोदय का दोनों सदनों के सदस्यों के साथ अभिभाषण होगा. छोटा सत्र है तो सारी प्रक्रिया है इस बार पूरी की जाएगी.
बता दें कि 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और 5 दिसंबर को खत्म होगा. 1 दिसंबर को नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे. अगले दिन 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा. सत्र के तीसरे दिन यानी 3 दिसंबर को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होगा. फिर 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार जवाब देगी. सत्र के आखिरी दिन यानी 5 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर बहस होगी, फिर संबंधित विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा.
रिपोर्ट: सनी कुमार