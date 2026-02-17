दरभंगा में क्रिकेट का रोमांच खूनी खेल में बदला: मामूली विवाद में चाकू से हमला, डीएम-एसएसपी ने संभाला मोर्चा... जानें मामला

Darbhanga News: दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पाली में क्रिकेट मैच के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. कहासुनी के बाद एक युवक ने मछली काटने वाले चाकू से हमला कर दिया, जिसमें तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा गया, फिलहाल तीनों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही घनश्यामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. देर रात दरभंगा के जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंचे. प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक कर दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई.

विवाद में चाकूबाजी की घटना

मुख्य आरोपी मो. चांद को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी जब्त किया गया है. एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. शशांक राज, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल ने बताया कि क्रिकेट मैच के दौरान दो लोगों के बीच हुए विवाद में चाकूबाजी की घटना हुई है. तीन लोग घायल हुए हैं, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं. फिलहाल क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य है. वहीं, मामले में प्रभाकर तिवारी, एसडीपीओ बिरौल ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिक नहीं है. यह क्रिकेट मैच के दौरान आपसी विवाद का परिणाम है. दोनों समुदायों के लोग प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रयासरत है. स्पीडी ट्रायल के तहत मामला चलाने की कार्रवाई की जाएगी.

गांव में पुलिस बल की तैनाती

घटना के बाद गांव में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है. हर चौक-चौराहे पर महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी तैनात हैं. एसडीपीओ, एसडीएम समेत कई वरीय अधिकारी गांव में कैंप कर रहे हैं. प्रशासन की सतर्कता के चलते क्षेत्र में शांति बनी हुई है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के क्रिकेट मैच आयोजित करने वाली समिति पर भी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार