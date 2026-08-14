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भागलपुरः रामधारी सिंह उच्च विद्यालय के पास युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक का रहा है आपराधिक इतिहास

Bhagalpur Crime News: भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र में गुरुवार (13 अगस्त) की शाम को एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने से हड़ंकप मच गया. मृतक की पहचान तेतरी दक्षिणबारी टोला निवासी किसान वरुण राय के बेटे राहुल राय (30 वर्षीय) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, मृतक का अपराधिक इतिहास रहा है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 14, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:32 AM IST
भागलपुरः रामधारी सिंह उच्च विद्यालय के पास युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक का रहा है आपराधिक इतिहास
Image Credit: भागलपुरः रामधारी सिंह उच्च विद्यालय के पास युवक की गोली मारकर हत्या (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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