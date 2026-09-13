/मुजफ्फरपुरः प्राइवेट स्कूल के गेट पर 18 राउंड फायरिंग, रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी

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मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. ताजा मामला कांटी थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां चंद्रशील विद्यापीठ के मालिक से 50 लाख की रंगदारी को लेकर अज्ञात बदमाशों ने स्कूल गेट के बाहर करीब 18 राउंड फायरिंग की. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी दहशत में आ गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बाइक पर सवार दो अपराधी स्कूल पर फायरिंग कर रहे हैं. अपराधियों ने फायरिंग के बाद स्कूल के गेट पर एक पर्चा भी चिपकाया, जिसमें लिखा है अगर 50 लाख की रंगदारी नहीं दी गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा.
लेटर में लिखा है कि यह घटना तुमको समझाने के लिए है. 50 लाख रुपया तैयार रखो. अगली बार बात करने के लिए संपर्क नहीं किया जाएगा. बस रुपया तैयार रखो. तुम्हारी एक-एक गतिविधि पर हमारी नजर है. देश से लेकर प्रदेश तक, तुमको कोई नहीं बचा पाएगा. होशियारी करने की कोशिश मत करना. अबकी बार सारा गोली शरीर में उतार देंगे. इस धमकी भरे पत्र से स्कूल प्रबंधक दहशत में हैं. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. एसडीपीओ पश्चिम सुचित्रा कुमारी भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने मौके से पांच खोखा बरामद किए हैं. घटनास्थल से और भी कई साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है.
सुबह कांटी थाना क्षेत्र में स्थित चंद्रशील विद्यापीठ स्कूल पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है. 18 राउंड गोली चलाने की बात सामने आ रही है. मौके से 4 से 5 राउंड खोखा बरामद किए गए हैं. सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, जिसमें बाइक से पहुंचे दो अपराधी हेलमेट लगाए हुए दिख रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है और घटना के हर पहलू पर जांच पड़ताल करके अपराधियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.- सुचित्रा कुमारी, एसडीपीओ
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT की टीम को भी लगाया है. फिलहाल, पुलिस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है. एसडीपीओ सुचित्रा कुमारी ने जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी का भरोसा जताया है. दूसरी ओर इस घटना को जमीनी विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जमीन को लेकर स्कूल प्रबंधक से कुछ लोगों से विवाद हुआ था. इसी बात को लेकर घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है. फिलहाल, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है.