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मुजफ्फरपुरः प्राइवेट स्कूल के गेट पर 18 राउंड फायरिंग, रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी

मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने चंद्रशील विद्यापीठ स्कूल को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की. करीब 18 राउंड फायरिंग की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद से क्षेत्र के लोग काफी दहशत में हैं.

Written ByManitosh kumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 13, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:15 PM IST
मुजफ्फरपुरः प्राइवेट स्कूल के गेट पर 18 राउंड फायरिंग, रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी
Image Credit: मुजफ्फरपुरः प्राइवेट स्कूल के गेट पर 18 राउंड फायरिंग! (Zee Media)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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