/मुजफ्फरपुरः प्राइवेट स्कूल के गेट पर 18 राउंड फायरिंग, रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी

मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. ताजा मामला कांटी थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां चंद्रशील विद्यापीठ के मालिक से 50 लाख की रंगदारी को लेकर अज्ञात बदमाशों ने स्कूल गेट के बाहर करीब 18 राउंड फायरिंग की. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी दहशत में आ गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बाइक पर सवार दो अपराधी स्कूल पर फायरिंग कर रहे हैं. अपराधियों ने फायरिंग के बाद स्कूल के गेट पर एक पर्चा भी चिपकाया, जिसमें लिखा है अगर 50 लाख की रंगदारी नहीं दी गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा.