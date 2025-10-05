Bihar Crime: वैशाली में अपराधियों का तांडव, फाइनेंस कर्मी को गोली मार हुए फरार

Bihar Crime: बिहार के वैशाली जिले में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला. यहां एक बाईक सवार युवक ने फाइनेंस कर्मी से लूटपाट की कोशिश कर उसको गोली मार दी है. अपराधी गोली मारने के बाद घटनास्थल से तुरंत फरार हो गए थे. घायल युवक की पहचान वैशाली जिले की राघोपुर गांव निवासी गुलशन कुमार के रूप में हुई है. वह वहां फाइनेंस कर्मी था.

यह घटना हाजीपुर जंदाहा मुख्य मार्ग पर हुई. बताया जा रहा है कि युवक रोसड़ा से पटना लौट रहा था, जब अपराधियों ने उसे गोली मार दी थी. हालांकि, अपराधी लूट करने में तो असफल रहें लेकिन बदमाशों ने युवक को गोली मार कर मौके से तुरतं फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही जंदाहा थाना की डाइल 112 की पुलिस घटनास्थल पहुंची और गुलशन को तुरतं सदर अस्पताल में भर्ती कराया. सूचना मिलते ही गुलशन के परिवार वाले हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचे. परिवार वालों को डॉक्टरों ने गुलशन की हालत नाजुक बताई. उसके बाद डॉक्टरों ने उसे पटना के PMCH में रेफर करवा दिया.

जंदाहा थाने की पुलिस अपराधियों के पकड़ने के लिए पूरे इलाके में नाकाबंदी संग छापेमारी कर रही है, जिससे अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

इनपुट: रोहित कुमार

