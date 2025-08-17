Patna News: पटना में घर के अंदर घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजधानी के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित सरिस्ताबाद पूर्वी टोला में रविवार की सुबह अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक की पहचान अनीसाबाद निवासी कृष्ण के रूप में हुई है, जो पेशे से डिलीवरी बॉय था.

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल

जानकारी के अनुसार, अपराधी अचानक कमरे के अंदर घुसे और कृष्ण पर गोलियां चला दी. गोली लगने से वह मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

गर्दनीबाग थाने की पुलिस मौके पर पहुंची

सूचना मिलते ही गर्दनीबाग थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही सचिवालय वन की एसडीपीओ अनु कुमारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गईं. पुलिस ने एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी है.

घटना की जांच में पुलिस जुटी

पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश या किसी और कारण की संभावना हो सकती है. फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है और अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है.

रिपोर्ट: प्रका कुमार सिन्हा

