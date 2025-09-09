बोकारो में रेलवे साइडिंग पर अपराधियों ने की अंधाधुंध गोलीबारी, ट्रैक्टर चालक की हालत नाजुक

Jharkhand Crime News: झारखंड के बोकारो जिले के बांधडीड स्थित रेलवे साइडिंग पर मंगलवार को अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी. इस हमले में आस्था कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद कर्मियों ने तुरंत उसे बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दो हथियारबंद बदमाश अचानक रेलवे साइडिंग पर पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के चालक को निशाना बनाकर गोलियां बरसाने लगे. उसे पांच गोलियां लगी हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. चास एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी शुरू कर दी.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमले के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हर पहलू पर जांच की जा रही है. झारखंड में रेलवे साइडिंग पर गोलीबारी की यह कोई पहली घटना नहीं है. हाल के महीनों में कई जगहों पर इस तरह की वारदात सामने आई हैं. 18 अगस्त को चतरा जिले के पिपरवार में अमन साहू गिरोह के अपराधियों ने राजधर रेलवे साइडिंग के पास एक डंपर पर फायरिंग की थी. इसके बाद कोयले की ट्रांसपोर्टिंग घंटों बाधित रही थी.

10 जुलाई को लातेहार के टोरी रेलवे कोल साइडिंग पर भी राहुल दुबे गैंग ने हमला किया था. इस दौरान एक हाइवा में आग लगाई गई और गोलीबारी कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई. 13 जून को रामगढ़ जिले के भुरकुंडा रेलवे साइडिंग कार्यालय पर राहुल दुबे गैंग ने रंगदारी वसूली के लिए गोलीबारी की थी. इन घटनाओं के पीछे संगठित आपराधिक गिरोह हैं, जो ठेकेदारों और कंपनियों से रंगदारी वसूलने के लिए साइडिंग को निशाना बना रहे हैं. बोकारो की घटना को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है.

इनपुट: आईएएनएस

