Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव, रामपुर हरि में युवक को गोलियों से भूना... हालत नाजुक

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला. अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 08, 2026, 10:23 PM IST

मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव
मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिला एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया है, जहां अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी. गंभीर स्थिति में युवक को इलाज के लिए SKMCH में कराया गया है. युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है. ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरि थाना क्षेत्र के कोइली भराव गांव का है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
गोली लगने से घायल युवक की पहचान रामपुर हरि थाना क्षेत्र के कोइली भराव गांव के वार्ड संख्या 2 निवासी दिनेश राय के 35 वर्षीय पुत्र रणधीर कुमार के रूप में हुई है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. मामले को लेकर डीएसपी ईस्ट वन अलय वत्स से ने बताया कि बाजार से घर को जा रहे युवक को अपराधियों ने गोली मार दी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

रिपोर्ट: मुजफ्फरपुर: 10 दिन से लापता मासूम का खेत में मिला शव, हाथ-पैर के पंजे भी कटे मिले

मुजफ्फरपुर की और बड़ी खबर
वही, मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र के अंतर्गत छाजन गांव में होली मानने आय ससुराल आए एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई. मृतक का शव गांव में नहर के किनारे एक पेड़ से फंदे से लटका मिला. सुबह ग्रामीणों ने जब पेड़ से लटकी लाश देखी तो पुलिस को जानकारी दी. मृतक की पहचान रामपुर हरि के रहने वाले मोती सहनी के रूप मे हुई हैं, जो होली के अवसर पर तुर्की के छाजन में ससुराल आया था.

घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और तनाव का माहौल है. मृतक की पहचान मोती सहनी के रूप में हुई है, जो कोलकाता में कार्यरत थे और हाल ही में होली के अवसर पर अपने ससुराल आए थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

Muzaffarpur News

