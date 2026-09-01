मुजफ्फरपुरः कर्ज लेकर फीस जमा करने जा रहा था छात्र, बदमाशों ने गोली मारकर लूटा

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मुजफ्फरपुर-वैशाली बॉर्डर पर कुछ अज्ञात अपराधियों ने एक छात्र को गोली मारकर घायल कर दिया. घायल छात्र को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया जा गया है. घटना वैशाली जिले के बालिगांव थाना क्षेत्र के सरैया घाट और महेसी के बीच के बीच की है. बताया जा रहा है कि यहां हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी मैनेजमेंट कॉलेज के छात्र से 2 लाख रुपये लूट लिए. छात्र की ओर से विरोध करने पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें छात्र के दोनो पैरों में दो गोलियां लगी हैं. घटना के बाद आरोपी नकदी लेकर मौके से फरार हो गए. घायल छात्र की पहचान मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी धनराज ठाकुर के रूप में हुई है.
वह बीबीए का छात्र है. घायल धनराज के अनुसार, वह अपने कॉलेज की फीस जमा करने जा रहा था. इसके लिए उसने वैशाली जिले के बालिगांव थाना क्षेत्र स्थित अपने एक दोस्त के मुर्गी फार्म से दो लाख रुपये कर्ज के रूप में लिए थे. रुपये लेकर लौटते समय रास्ते में सरैया घाट और महेसी के बीच उसने अपनी बाइक रोकी. इसी दौरान दो बाइकों पर सवार अपराधियों ने उसे घेर लिया और हथियार के बल पर रुपये छीनने का प्रयास किया. धनराज ने जब रुपये देने से मना करते हुए विरोध जताया तो बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं, जिसमे से दो गोलियां उसके दोनों पैरों में लगीं.
गोली लगने से वह मौके पर ही गिर पड़ा. इसके बाद बदमाश उसके पास मौजूद 2 लाख रुपये लूट कर फरार हो गए. घटना के बाद घायल धनराज ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन कर गोली मारे जाने की बात बताई. सूचना मिलते ही दोस्तों ने मौके पर पहुंचकर उसे मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर उसके पैरों से गोलियां निकाल दी हैं. फिलहाल, छात्र की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. अस्पताल में छात्र धनराज ने बताया कि उस पर बबलू मुखिया, संतोष कुमार और वरुण राय के अलावा दो अन्य अज्ञात लोगों द्वारा गोलीबारी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है. पीड़ित छात्र के अनुसार, ये आरोपी बालिगांव थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं. पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है.