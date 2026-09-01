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मुजफ्फरपुरः कर्ज लेकर फीस जमा करने जा रहा था छात्र, बदमाशों ने गोली मारकर लूटा

घायल छात्र की पहचान मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी धनराज ठाकुर के रूप में हुई है. पीड़ित ने बालिगांव थाना क्षेत्र निवासी बबलू मुखिया, संतोष कुमार और वरुण राय के अलावा दो अन्य अज्ञात लोगों पर गोलीबारी और लूटपाट का आरोप लगाया है.

Written ByManitosh kumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 01, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:09 AM IST
मुजफ्फरपुरः कर्ज लेकर फीस जमा करने जा रहा था छात्र, बदमाशों ने गोली मारकर लूटा
Image Credit: मुजफ्फरपुरः कर्ज लेकर फीस जमा करने जा रहा था छात्र, बदमाशों ने गोली मारकर लूटा (Zee Media)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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