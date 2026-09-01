मुजफ्फरपुरः कर्ज लेकर फीस जमा करने जा रहा था छात्र, बदमाशों ने गोली मारकर लूटा

गोली लगने से वह मौके पर ही गिर पड़ा. इसके बाद बदमाश उसके पास मौजूद 2 लाख रुपये लूट कर फरार हो गए. घटना के बाद घायल धनराज ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन कर गोली मारे जाने की बात बताई. सूचना मिलते ही दोस्तों ने मौके पर पहुंचकर उसे मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर उसके पैरों से गोलियां निकाल दी हैं. फिलहाल, छात्र की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. अस्पताल में छात्र धनराज ने बताया कि उस पर बबलू मुखिया, संतोष कुमार और वरुण राय के अलावा दो अन्य अज्ञात लोगों द्वारा गोलीबारी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है. पीड़ित छात्र के अनुसार, ये आरोपी बालिगांव थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं. पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है.