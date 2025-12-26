Bhagalpur News: खेत में खाद छिड़काव कर घर लौट रहा था पिंटू, तभी अपराधियों ने सिर में मारीं चार गोलियां

Bhagalpur News: एक तरफ कल चारों ओर क्रिसमस की धूम देखने को मिली. वही, नवगछिया पुलिस जिला एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है. रंगरा थाना क्षेत्र के NH-31 स्थित टावर चौक के पास गुरुवार (25 दिसंबर) शाम अपराधियों ने एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मामला पारिवारिक रंजिश से जुड़ा हो सकता है. फिलहाल पुलिस मामले में CCTV की जांच पड़ताल में जुट गई है.

खाद छिड़काव कर लौट रहा था पिंटू

मृतक की पहचान पिंटू कुमार, पिता जवाहर यादव, निवासी भवानीपुर, रंगरा चौक के रूप में की गई है. मिली जानकारी के अनुसार, पिंटू कुमार शाम में करीब साढ़े 6 बजे दियारा क्षेत्र में अपने खेत में खाद छिड़काव कर घर लौट रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

पिंटू के सिर में चार गोलियां दागीं

अपराधियों ने बेरहमी से पिंटू के सिर में चार गोलियां दागीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. परिजनों के अनुसार पिंटू दो भाइयों में बड़ा था और अभी अविवाहित था. वहीं मृतक के पिता जवाहर यादव दो महीने से भैंस चराने के विवाद के मामले में जेल में बंद हैं, ऐसे में पारिवारिक रंजिश को हत्या की वजह माना जा रहा है. परिजनों ने स्थानीय चन्द्र श्री यादव के बेटे संजय यादव, बुटो यादव, अलख यादव, विभाष यादव पर घेरकर गोली चलाने का आरोप लगाया है.

घटनास्थल से चार खोखा बरामद

परिजनों ने घटनास्थल से चार खोखा बरामद कर पुलिस को सौंपा है. सूचना मिलते ही रंगरा और नवगछिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस CCTV फुटेज खंगालने के साथ-साथ आपसी रंजिश के हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है.दिनदहाड़े NH-31 जैसे व्यस्त मार्ग पर हुई इस हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार, भागलपुर