Muzaffarpur News: 'जो हैं दे दो...', हेलमेट और नकाब लगाकर 'गोल्डेन हाउस ज्वेलरी' में दाखिल हुए अपराधी, किया हाथ साफ

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर मे बाइक सवार अपराधियों ने आभूषण दुकान से हथियार के बल पर 10 लाख के आभूषण की लूट की घटना को अंजाम दिया है. लूट के दौरान अपराधियों ने महिला ग्राहक को भी कब्जे में ले रखा था. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
Trending Photos
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला. अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान से हथियार के बल पर लाखों के आभूषण की लूट की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान अपराधियों ने महिला ग्राहक को भी बंधक बनाकर रखा था. घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधी हेलमेट और नकाब लगाए हुए थे. घटना सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता माधोपुर की हैं, जहां दो बाइक पर आए 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर गोल्डेन हाउस ज्वेलरी में जमकर लूटपाट की और फिर उसके बाद मौके से फरार हो गए.
10 लाख के सोने के आभूषण लेकर फरार
पीड़ित दुकानदार धर्मेंद्र साह ने बताया कि बाइक पर चार बदमाश आए थे. जिसमें एक बाहर ही रुका और तीन अंदर आ गए. दुकान के अंदर आकर पहले एक टॉप मांगा और फिर पिस्टल दिखाकर बोला जो हैं दे दो. फिर करीब 10 लाख के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए. घटना की सूचना पर सदर थाना की पुलिस के साथ नगर SDPO-2 विनीता सिन्हा भी पहुंची. फिलहाल आसपास के CCTC फूटेज खंगला जा रहा हैं.
यह भी पढ़ें: पुलिस की दो बड़ी कार्रवाई: 16-पहिया ट्रक से 456 किलो गांजा जब्त, 4 अपराधी गिरफ्तार
जल्द होगी अपराधियों की गिरफ्तारी
मौके पर मौजूद SDPO विनीता सिन्हा ने बताया कि लूट की सूचना मिली हैं, जांच की जा रही है. अपराधियों की पहचान की जा रही हैं. वहीं, एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि मामले में एक SIT का गठन कर दिया गया हैं, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी.
रिपोर्ट: मणितोष कुमार