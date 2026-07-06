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मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ: पैक्स अध्यक्ष सुनील पांडे पर अंधाधुंध फायरिंग, बाल-बाल बचे

मुजफ्फरपुर के मुरौल में PACS अध्यक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें वे बाल-बाल बच गए. ग्रामीणों के शोर मचाने पर हमलावर भाग निकले और इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:46 PM IST
मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ: पैक्स अध्यक्ष सुनील पांडे पर अंधाधुंध फायरिंग, बाल-बाल बचे
Image Credit: मुजफ्फरपुर क्राइम न्यूज (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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