/मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ: पैक्स अध्यक्ष सुनील पांडे पर अंधाधुंध फायरिंग, बाल-बाल बचे

घर से 200 मीटर की दूरी पर हुआ हमला

गोली चलने की आवाज सुनकर जब ग्रामीण शोर मचाते हुए घटनास्थल की ओर दौड़े, तो बदमाश भाग गए, जिससे PACS अध्यक्ष की जान बच गई. हालांकि, पीड़ित सुनील पांडे के अनुसार, पैर की उंगली में गोली लगी है, जिससे वे जख्मी है. घटना को लेकर पैक्स अध्यक्ष सुनील पांडे का कहना कि घटना उस वक्त हुई जब वो अपने घर से एक काम के लिए निकले थे. तभी घर से महज 200 मीटर की दूरी पर बगीचा में पहले से बाइक लगाकर कुछ संदिग्ध लोग खड़े दिखे. वो वहां से जाने लगे तो बदमाशों ने पहले पीछे से गोली तला दी.