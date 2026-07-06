/मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ: पैक्स अध्यक्ष सुनील पांडे पर अंधाधुंध फायरिंग, बाल-बाल बचे

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मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं और पूरे जिले में लगातार अपराध कर रहे हैं. पुलिस उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है, फिर भी अपराधी एक के बाद एक अपराध करते जा रहे हैं. ताजा घटना मुरौल ओपी इलाके की है. रविवार, 5 जुलाई की शाम को बखरी में, बेखौफ बदमाशों ने PACS अध्यक्ष सुनील पांडे पर जानलेवा हमला किया और उनके घर से सिर्फ 200 मीटर दूर एक बाग में उन्हें गोली मारने की कोशिश की. बदमाशों ने 4-5 राउंड गोलियां चलाईं. गनीमत रही कि वो बार-बार गोलियों से बचते रहे और पास के गड्ढे में गिर गए.
घर से 200 मीटर की दूरी पर हुआ हमला
गोली चलने की आवाज सुनकर जब ग्रामीण शोर मचाते हुए घटनास्थल की ओर दौड़े, तो बदमाश भाग गए, जिससे PACS अध्यक्ष की जान बच गई. हालांकि, पीड़ित सुनील पांडे के अनुसार, पैर की उंगली में गोली लगी है, जिससे वे जख्मी है. घटना को लेकर पैक्स अध्यक्ष सुनील पांडे का कहना कि घटना उस वक्त हुई जब वो अपने घर से एक काम के लिए निकले थे. तभी घर से महज 200 मीटर की दूरी पर बगीचा में पहले से बाइक लगाकर कुछ संदिग्ध लोग खड़े दिखे. वो वहां से जाने लगे तो बदमाशों ने पहले पीछे से गोली तला दी.
तेज गोलीबारी की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े, जिससे बदमाश भाग निकले. इस बीच, घटना की सूचना मिलने पर SDPO (ईस्ट-2) मनोज कुमार सिंह, मुराौल पुलिस के साथ मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि खबरों के अनुसार, PACS अध्यक्ष पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं, हालांकि घटनास्थल से अब तक कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है. फिर भी, पुलिस पूरी घटना की गहन जांच कर रही है.