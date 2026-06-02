इधर खुले मंच से अपराधियों को चेता रहे थे सीएम सम्राट, उधर मुजफ्फरपुर में SBI के CSP को लूटने पहुंच गए बदमाश

Muzaffarpur News: 2 जून, 2026 दिन मंगलवार को सीएम सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर पहुंचे. यहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुले मंच से अपराधियों को चेता रहे थे, तो दुसरी तरफ बाइक सवार अपराधी एसबीआई के सीएसपी को लूटने पहुंच गए. मगर, असफल हो गए, उसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए. वहीं, सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस जांच पड़ताल करते हुए मौके से एक खोखा बरामद किया है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुट गई है.

दरअसल, मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस अंदाज और तेवर में खुले मंच से जिस समय अपराधियों को चेता रहे थे, ठीक उसी समय मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के धनपुरा बजरंगबली चौक के समीप स्थित SBI के सीएसपी केंद्र पर एक अपाची बाइक से चार अपराधी पहुंचते हैं और सीएसपी में लूट की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएसपी संचालक और स्थानीय लोगों के सक्रियता से वह असफल हो जाते हैं.

वहीं, बाइक सवार अपराधियों ने देखा की अब वह लूट में असफल हो रहे हैं और लोगों से घिर रहे हैं, तो बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए. हालांकि, मामले की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर जैतपुर थाना की पुलिस पहुंचती है और मामले की जांच करती है. साथ ही वहां लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हि्त करने जुट गई है.

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वहीं, मामले को लेकर जैतपुर थाने में तैनात डायल 112 की टीम के एसआई धर्मेंद्र कुमार पासवान ने बताया कि बाइक सवार अपराधियों की तरफ से सीएसपी संचालक से लूट की कोशिश की गई थी. अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं. मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल, मौके से एक खोखा बरामद किया गया है.

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