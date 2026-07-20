/मुजफ्फरपुर में पड़ोसी की पत्नी को दवा देने गए युवक को बंधक बनाकर पीटा, चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया, वीडियो वायरल होने पर SSP सख्त

मुजफ्फरपुर में अपने पड़ोस के एक व्यक्ति की पत्नी को दवा देने गए वार्ड सदस्य के पति और सीएसपी संचालक को महंगा पर गया, जब कुछ लोगों ने उस पर प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर जमकर पिटाई कर दी. यहां तक सीएसपी संचालक को चप्पल की माला पहनाकर उसे जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और सीएसपी संचालक को बचा लिया. हालांकि, सीएसपी संचालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. वहीं, अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद औराई थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.