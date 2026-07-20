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मुजफ्फरपुर में पड़ोसी की पत्नी को दवा देने गए युवक को बंधक बनाकर पीटा, चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया, वीडियो वायरल होने पर SSP सख्त

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पड़ोसी की पत्नी को दवा देने गए सीएसपी संचालक को महिला से प्रेम प्रसंग होने का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने जमकर की पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 20, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:25 PM IST
मुजफ्फरपुर में पड़ोसी की पत्नी को दवा देने गए युवक को बंधक बनाकर पीटा, चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया, वीडियो वायरल होने पर SSP सख्त
Image Credit: (Z News) मुजफ्फरपुर में पड़ोसी की पत्नी को दवा देने गए CSP संचालक की बेरहमी से पिटाईSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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