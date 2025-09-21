पटना में साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी लोन विज्ञापन से लोगों को बना रहे थे शिकार

पटना पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देश और नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी की निगरानी में लगातार छापेमारी की जा रही है. इसी क्रम में रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र स्थित एक मकान पर छापेमारी की गई, जहां से एक युवक को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवक अपने साथियों के साथ मिलकर बजाज फाइनेंस के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी विज्ञापन डालता था. इन विज्ञापनों में आसान लोन की सुविधा दिखाकर लोगों को फंसाया जाता था. विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर लोग संपर्क करते और फिर उनसे लोन दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती.

लोन लेने के इच्छुक लोगों से आरोपी प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य शुल्क के नाम पर पैसे मांगता था. भोले-भाले लोग आसानी से इनके जाल में फंस जाते और मोटी रकम गंवा बैठते. पुलिस ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहा था और कई लोग पहले ही इनका शिकार हो चुके हैं.

फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है. साइबर थाना की टीम इस पूरे गिरोह में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इनपुट- प्रकाश सिन्हा

