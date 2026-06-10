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लोन और क्रेडिट कार्ड के कॉल्स आते हैं? तो तुरंत पढ़ें पटना साइबर क्राइम का यह खुलासा

Patna Crime News: पटना में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने लोन, ATM PIN और क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 10, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:44 PM IST
लोन और क्रेडिट कार्ड के कॉल्स आते हैं? तो तुरंत पढ़ें पटना साइबर क्राइम का यह खुलासा
Image Credit: पटना साइबर क्राइम के इस खुलासे को पढ़कर उड़ जाएंगे होश (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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