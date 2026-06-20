/पटनाः दानापुर में 2 डांसर बहनों से 13 लोगों ने किया गैंगरेप, FSL टीम ने जुटाए सबूत, एक आरोपी गिरफ्तार

Patna Two Sisters Gang Raped: बेगूसराय में महिला के साथ गैंगरेप की जघन्य वारदात के बाद अब राजधानी पटना भी शर्मसार हो गई है. यहां भी दो युवतियों के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, दानापुर अनुमंडल के नौबतपुर थाना क्षेत्र में झारखंड की दो डांसर बहनों के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है. पीड़ित बहनों ने 13 लोगों पर सामुहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पीड़ित दोनों बहनें झारखंड की रहने वाली हैं और दानापुर में एक तिलक समारोह में डांस कार्यक्रम करने के लिए आई थीं. पीड़ित बहनों ने नौबतपुर थाने में 10 नामजद और तीन अज्ञात पर गैंगरेप करने का मुकदमा दर्ज कराया है. इस मामले में नौबतपुर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.