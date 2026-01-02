Patna Crime News: दानापुर में दरिंदगी! खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या, इलाके में सनसनी

Patna Crime News: राजधानी पटना के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां देर रात खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर गोलू कुमार मांझी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. कम उम्र में मेहनत-मजदूरी कर परिवार का सहारा बने गोलू की हत्या ने न सिर्फ उसके परिवार को तोड़ दिया है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी झकझोर कर रख दिया है. घटना के बाद से इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

मृतक गोलू कुमार मांझी पिछले दो वर्षों से शत्रु यादव के खटाल पर काम करता था. हालांकि करीब दो महीने पहले उसने वहां काम करना छोड़ दिया था, लेकिन वह अक्सर उसी खटाल में जाकर रात में सो जाया करता था. घटना की रात भी गोलू ने घर पर खाना खाया और रोज की तरह शाम करीब 7 बजे खटाल पर सोने चला गया. सुबह देर तक जब वह नहीं उठा तो आसपास के लोगों को शक हुआ. खटाल के अंदर जाकर देखा गया तो गोलू का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद हत्या की आशंका जताई गई.

गोलू की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है. मृतक की मां 45 वर्षीय पर्वतीया देवी, दो भाई छटू मांझी और एक शादीशुदा बहन का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों का कहना है कि गोलू का किसी से कोई विवाद नहीं था. वह बेहद सीधा-सादा और मेहनती लड़का था, जो कम उम्र में ही काम कर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था. परिजन हत्या के पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका जता रहे हैं.

फुलवारी डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में गला दबाकर हत्या की बात सामने आई है. मौके से मिले साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है.

रिपोर्ट: इस्तेयाक खान