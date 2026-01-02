Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3061312
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna Crime News: दानापुर में दरिंदगी! खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या, इलाके में सनसनी

Patna Crime News: पटना के दानापुर स्थित फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर गोलू कुमार मांझी की गला दबाकर हत्या कर दी गईसुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गईपुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:53 AM IST

Trending Photos

दानापुर में दरिंदगी! खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या
दानापुर में दरिंदगी! खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या

Patna Crime News: राजधानी पटना के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां देर रात खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर गोलू कुमार मांझी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. कम उम्र में मेहनत-मजदूरी कर परिवार का सहारा बने गोलू की हत्या ने न सिर्फ उसके परिवार को तोड़ दिया है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी झकझोर कर रख दिया है. घटना के बाद से इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

मृतक गोलू कुमार मांझी पिछले दो वर्षों से शत्रु यादव के खटाल पर काम करता था. हालांकि करीब दो महीने पहले उसने वहां काम करना छोड़ दिया था, लेकिन वह अक्सर उसी खटाल में जाकर रात में सो जाया करता था. घटना की रात भी गोलू ने घर पर खाना खाया और रोज की तरह शाम करीब 7 बजे खटाल पर सोने चला गया. सुबह देर तक जब वह नहीं उठा तो आसपास के लोगों को शक हुआ. खटाल के अंदर जाकर देखा गया तो गोलू का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद हत्या की आशंका जताई गई.

ये भी पढ़ें: पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का किया एनकाउंटर

Add Zee News as a Preferred Source

गोलू की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है. मृतक की मां 45 वर्षीय पर्वतीया देवी, दो भाई छटू मांझी और एक शादीशुदा बहन का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों का कहना है कि गोलू का किसी से कोई विवाद नहीं था. वह बेहद सीधा-सादा और मेहनती लड़का था, जो कम उम्र में ही काम कर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था. परिजन हत्या के पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका जता रहे हैं.

फुलवारी डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में गला दबाकर हत्या की बात सामने आई है. मौके से मिले साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है.

रिपोर्ट: इस्तेयाक खान

TAGS

Patna crime news

Trending news

Patna crime news
दानापुर में दरिंदगी! खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या
patna news
पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का किया एनकाउंटर
nitish kumar
CM नीतीश के लिए जबरदस्त रहा 2025, साल 2026 मे JDU के सामने होंगी ये नई चुनौतियां
Bihar Weather
अगर आज बारिश हो जाए तो फसल को नुकसान होगा या फायदा? बिहार के लिए IMD की बड़ी चेतावनी
Neelkamal Singh
नीलकमल सिंह का New Year धमाका, 'दारु के पेटी' और रक्षा गुप्ता संग लूट ली महफिल
CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया बिहार डायरी, बताया 2026 का पूरा कैलेंडर
Jamui News
नया साल, नई छुट्टी! जमुई में 5वीं क्लास तक के स्कूल बंद, जानें कब तक
Bihar News
1...2...3...4...5 नहीं पूरे 6 बार युवक के सिर पर चाकू से वार, छपरा में 'जंगलराज'
Katihar News
बेटी के लिए केक लेने गया था पिता, अपराधियों ने मुख में सटाकर मारी गोली, मौत
Tej Pratap Yadav
'जन्मदिन मुबारक हो, मां', 6 महीने बाद अपनी माता राबड़ी देवी से मिले तेज प्रताप यादव