Danapur News: दानापुर में कोर्ट के प्राइवेट मुंशी को अपराधियों ने मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2913639
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Danapur News: दानापुर में कोर्ट के प्राइवेट मुंशी को अपराधियों ने मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

पटना के दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने कोर्ट के प्राइवेट मुंशी उपेंद्र कुमार को गोली मार दी. घटना ढीबरा मोड़ के पास हुई. घायल को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 08, 2025, 03:41 PM IST

दानापुर में मुंशी को अपराधियों ने मारी गोली
दानापुर में मुंशी को अपराधियों ने मारी गोली

Danapur Crime News: पटना जिला के दानापुर अनुमंडल के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढीबरा मोड़ के पास रविवार की देर शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई. कोर्ट के प्राइवेट मुंशी उपेंद्र कुमार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी. अचानक हुई इस वारदात से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए.

घायल उपेंद्र कुमार को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत सगुना मोड़ स्थित एक निजी नर्सिंग होम ले जाया गया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है और फिलहाल स्थिर है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुंशी की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है.

सूचना मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके.

सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा.

इस घटना के बाद ढीबरा और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. स्थानीय लोगों ने पुलिस से लगातार गश्ती और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

इनपुट- इश्तियाक खान

ये भी पढ़ें- बगहा में बेखौफ शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर किया हमला, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी

