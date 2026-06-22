/दानापुर गैंगरेप: पुलिस ने 3 और आरोपी को किया गिरफ्तार, 13 दरिंदों ने वारदात को दिया था अंजाम, अब तक 4 धराए

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Patna Crime News: दानापुर के नौबतपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है. नौबतपुर थाना क्षेत्र के भेलूरा गांव में दो नृत्यांगना सगी बहनों के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर दिया है. मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
पुलिस ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद तीन और आरोपियों को दबोच लिया गया. फिलहाल कुल चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. वहीं, शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SIT की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस के अनुसार कई आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है.
फुलवारी शरीफ के DSP दीपक कुमार ने बताया कि जिन दोनों नृत्यांगनाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, वे झारखंड की रहने वाली हैं और पटना के मीठापुर में रहकर काम करती थीं. आरोपियों ने उन्हें मीठापुर से बुलाकर भेलूरा गांव लाया और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और जांच को तेज कर दिया गया है.
DSP ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है. वहीं, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिन-रात छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव कार्रवाई की जा रही है. मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही आगे की जानकारी साझा कर सकती है.
रिपोर्ट: इश्तियाक खान