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दानापुर गैंगरेप: पुलिस ने 3 और आरोपी को किया गिरफ्तार, 13 दरिंदों ने वारदात को दिया था अंजाम, अब तक 4 धराए

Patna Crime News: दानापुर के नौबतपुर स्थित भेलूरा गांव में दो नृत्यांगना सगी बहनों के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने SIT का गठन कर जांच तेज कर दी है. अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 22, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:04 PM IST
दानापुर गैंगरेप: पुलिस ने 3 और आरोपी को किया गिरफ्तार, 13 दरिंदों ने वारदात को दिया था अंजाम, अब तक 4 धराए
Image Credit: दानापुर गैंगरेप: पुलिस ने 3 और आरोपी को किया गिरफ्तार, 13 दरिंदों ने वारदात को दिया था अंजाम

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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