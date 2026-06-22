/दानापुर गैंगरेप: पुलिस ने 3 और आरोपी को किया गिरफ्तार, 13 दरिंदों ने वारदात को दिया था अंजाम, अब तक 4 धराए

फुलवारी शरीफ के DSP दीपक कुमार ने बताया कि जिन दोनों नृत्यांगनाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, वे झारखंड की रहने वाली हैं और पटना के मीठापुर में रहकर काम करती थीं. आरोपियों ने उन्हें मीठापुर से बुलाकर भेलूरा गांव लाया और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और जांच को तेज कर दिया गया है.