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दानापुर में लिव-इन रिलेशनशिप विवाद के बाद फायरिंग, युवती समेत दो घायल, पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया

Danapur Firing News: दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में कथित लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर हुए विवाद के दौरान गोलीबारी हुई. घटना में युवती और विनायक सिंह घायल हो गए. पुलिस ने राहुल कुमार को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 21, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:23 AM IST
दानापुर में लिव-इन रिलेशनशिप विवाद के बाद फायरिंग, युवती समेत दो घायल, पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया
Image Credit: दानापुर में लिव-इन रिलेशनशिप विवाद के बाद फायरिंगSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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