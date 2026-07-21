/दानापुर में लिव-इन रिलेशनशिप विवाद के बाद फायरिंग, युवती समेत दो घायल, पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया

Danapur Firing News: दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में कथित लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. सोमवार देर रात प्रेमी-प्रेमिका और एक अन्य युवक के बीच हुए विवाद के दौरान गोलीबारी हो गई, जिसमें युवती और विनायक सिंह गोली लगने से घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए दानापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चिकित्सकों के अनुसार, दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है.