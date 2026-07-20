/दानापुर गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई: मुखिया शैलेश समेत 11 गिरफ्तार, 7 महिलाओं को PR बॉन्ड पर मिली रिहाई

पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पूरे घटनाक्रम की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है.