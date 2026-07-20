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दानापुर गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई: मुखिया शैलेश समेत 11 गिरफ्तार, 7 महिलाओं को PR बॉन्ड पर मिली रिहाई

Patna Crime News: दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद हुई रोड़ेबाजी और गोलीबारी मामले में पुलिस ने पंचायत मुखिया शैलेश समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में 7 महिलाओं को PR बॉन्ड पर रिहा किया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 20, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:43 PM IST
दानापुर गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई: मुखिया शैलेश समेत 11 गिरफ्तार, 7 महिलाओं को PR बॉन्ड पर मिली रिहाई
Image Credit: दानापुर गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई: मुखिया शैलेश समेत 11 गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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