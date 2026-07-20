/दानापुर गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई: मुखिया शैलेश समेत 11 गिरफ्तार, 7 महिलाओं को PR बॉन्ड पर मिली रिहाई

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Patna Crime News: दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद हुई रोड़ेबाजी और गोलीबारी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत के मुखिया शैलेश समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सात महिलाएं भी शामिल हैं. महिलाओं को PR बॉन्ड भरवाकर फिलहाल रिहा कर दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
जानकारी के अनुसार, छेड़खानी के एक मामले को लेकर दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई थी. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी शुरू हो गई. इसके बाद कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनमें दो लोगों को गोली लगने की पुष्टि पुलिस ने की है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. शुरुआती जांच में गोली लगने से दो लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई, जबकि कई अन्य लोग रोड़ेबाजी के दौरान घायल हुए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी अभियान शुरू किया. इसी कार्रवाई के तहत मुखिया शैलेश सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पूरे घटनाक्रम की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है.
रिपोर्ट: इश्तियाक खान