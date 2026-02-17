Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3112358
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

दानापुर छात्रा मौत मामलाः हत्या या आत्महत्या? पुलिस आज घटनास्थल पर रीक्रिएट करेगी क्राइम सीन

Danapur Crime News: दानापुर कांड में छात्रा ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी, इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब क्राइम सीन को रीक्रिएट करने वाली है. छात्रा के वजन के बराबर एक डमी तैयार को सातवीं मंजिल से इस तरह से नीचे गिराया जाएगा, जिससे वह खुद कूदी हो, जबकि दूसरी डमी को धक्का देकर नीचे फेंका जाएगा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:55 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Danapur Student Death Case: पटना के दानापुर में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब क्राइम सीन को रीक्रिएट करने वाली है. इसके लिए मृतक छात्रा के वजन और कद के बराबर तीन पुतले बनवाए गए है, जिन्हें आज (मंगलवार, 17 फरवरी) बारी-बारी से बिल्डिंग की सातवीं मंजिल से नीचे फेंका जाएगा. इससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि घटना वाले दिन क्या छात्रा को किसी ने धक्का दिया था अथवा उसने खुद छलांग लगाई थी.

बता दें कि छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण के कोई संकेत नहीं मिले हैं. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के स्पष्ट कारण नहीं बताए गए हैं, इससे जांच आगे नहीं बढ़ सकी है. पुलिस के सामने यह सवाल अब भी बना हुआ है कि छात्रा खुद छत से गिरी या उसे धक्का देकर नीचे फेंका गया था. इस गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब एफएसएल की टीम के साथ क्राइम सीन रीक्रिएट करेगी. जानकारी के मुताबिक, छात्रा के वजन के बराबर एक डमी तैयार को सातवीं मंजिल से इस तरह से नीचे गिराया जाएगा, जिससे वह खुद कूदी हो, जबकि दूसरी डमी को धक्का देकर नीचे फेंका जाएगा.

ये भी पढ़ें- सासाराम में बड़ा सड़क हादसाः ट्रक से टकराई स्कूली बच्चों को टूर पर ले जा रही बस

Add Zee News as a Preferred Source

सीसीटीवी में छात्रा के पीछे 2 लड़के भी दिखे

दूसरी ओर छात्रा के परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और इसके बाद उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दिया गया है. कोचिंग में लगे CCTV कैमरों में भी छात्रा सफेद कपड़ों में सीढ़ियों से ऊपर जाती दिख रही है. उसके पीछे बारी-बारी से दो युवक तेजी से ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. फुटेज में छात्रा को ऊपर से गिरते हुए भी देखा गया है. उसके बाद दोनों युवक सीढ़ियों से नीचे लौटते दिखते हैं.

पुलिस ने अबतक 4 को हिरासत में लिया

इस मामले में पुलिस ने शुरुआती शक के आधार पर अपार्टमेंट में काम करने वाले एक बढ़ई, एक गार्ड समेत चार लोगों को हिरासत में लिया है. हालांकि, पूछताछ में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. पुलिस आज क्राइम सीन के रीक्रिएशन के दौरान आरोपियों को भी घटनास्थल पर लेकर जाएगी.

TAGS

patna newsDanapur Student Death Case

Trending news

patna news
दानापुर छात्रा मौत मामलाः हत्या या आत्महत्या? पुलिस आज रीक्रिएट करेगी क्राइम सीन
Ashok Choudhary
AN कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने मंत्री अशोक चौधरी, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?
Bihar Board 10th Exam 2026
जहानाबाद में मैट्रिक परीक्षा शुरू, 15 परीक्षा केंद्रों पर 17 हजार परीक्षार्थी
RJD
NDA में दरार डालने की कोशिशः RJD ने नीतीश को PM बनाने की मांग की, LJPR ने कही ये बात
bihar 10th exam 2026
बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा शुरू, 15 लाख परीक्षार्थियों की अग्निपरीक्षा आज से
Sasaram News
सासाराम में बड़ा सड़क हादसाः ट्रक से टकराई स्कूली बच्चों को टूर पर ले जा रही बस
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि आज, CM नीतीश ने दी श्रद्धांजलि, बापू सभागार में RJD ने रखा कार्यक्रम
Muzaffarpur Airport
मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से फिर उड़ान भरने की तैयारी,नए टर्मिनल भवन और रनवे का टेंडर जारी
Darbhanga News
क्रिकेट मैच के दौरान सांप्रदायिक तनाव! मो. चांद के हमले में तीन हिंदू युवक लहूलुहान
Katihar News
कटिहार में फिर से पुलिस पर हमला, शराबियों को छुड़ाने का प्रयास, 4 के खिलाफ FIR दर्ज