दानापुर छात्रा मौत मामलाः हत्या या आत्महत्या? पुलिस आज घटनास्थल पर रीक्रिएट करेगी क्राइम सीन

Danapur Student Death Case: पटना के दानापुर में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब क्राइम सीन को रीक्रिएट करने वाली है. इसके लिए मृतक छात्रा के वजन और कद के बराबर तीन पुतले बनवाए गए है, जिन्हें आज (मंगलवार, 17 फरवरी) बारी-बारी से बिल्डिंग की सातवीं मंजिल से नीचे फेंका जाएगा. इससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि घटना वाले दिन क्या छात्रा को किसी ने धक्का दिया था अथवा उसने खुद छलांग लगाई थी.

बता दें कि छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण के कोई संकेत नहीं मिले हैं. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के स्पष्ट कारण नहीं बताए गए हैं, इससे जांच आगे नहीं बढ़ सकी है. पुलिस के सामने यह सवाल अब भी बना हुआ है कि छात्रा खुद छत से गिरी या उसे धक्का देकर नीचे फेंका गया था. इस गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब एफएसएल की टीम के साथ क्राइम सीन रीक्रिएट करेगी. जानकारी के मुताबिक, छात्रा के वजन के बराबर एक डमी तैयार को सातवीं मंजिल से इस तरह से नीचे गिराया जाएगा, जिससे वह खुद कूदी हो, जबकि दूसरी डमी को धक्का देकर नीचे फेंका जाएगा.

सीसीटीवी में छात्रा के पीछे 2 लड़के भी दिखे

दूसरी ओर छात्रा के परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और इसके बाद उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दिया गया है. कोचिंग में लगे CCTV कैमरों में भी छात्रा सफेद कपड़ों में सीढ़ियों से ऊपर जाती दिख रही है. उसके पीछे बारी-बारी से दो युवक तेजी से ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. फुटेज में छात्रा को ऊपर से गिरते हुए भी देखा गया है. उसके बाद दोनों युवक सीढ़ियों से नीचे लौटते दिखते हैं.

पुलिस ने अबतक 4 को हिरासत में लिया

इस मामले में पुलिस ने शुरुआती शक के आधार पर अपार्टमेंट में काम करने वाले एक बढ़ई, एक गार्ड समेत चार लोगों को हिरासत में लिया है. हालांकि, पूछताछ में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. पुलिस आज क्राइम सीन के रीक्रिएशन के दौरान आरोपियों को भी घटनास्थल पर लेकर जाएगी.