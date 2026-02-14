दानापुर में छात्रा मौत मामले में नया मोड़, शरीर पर मिले चोट और खरोंच के निशान

Danapur Student Death Case: राजधानी पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि अब फुलवारी शरीफ इलाके में एक छात्रा की हॉस्टल की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह मामला भी अब तूल पकड़ता जा रहा है. छात्राओं की सुरक्षा पर घिरी सरकार ने तुरंत ही इस मामले की जांच SIT को सौंप दी है. इस मामले की जांच में अब नया अपडेट सामने आया है. शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जानकारियों के बाद इस मामले में हत्या और प्रताड़ना की आशंका गहरा गई है. छात्रा के शरीर पर मिले जख्मों के निशान कई अनसुलझे सवाल खड़े कर रहे हैं.

शरीर पर मिले संदिग्ध चोट के निशान

मिली जानकारी के अनुसार, छात्रा के शव के निरीक्षण में उसके पैर की हड्डी टूटी हुई पाई गई है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी पीठ पर गहरे खरोंच के निशान मिले हैं, जो केवल ऊंचाई से गिरने के कारण नहीं लग सकते. इन निशानों ने इस आशंका को बल दिया है कि गिरने से पहले छात्रा के साथ संघर्ष या हाथापाई हुई होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

मृतक छात्रा के परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं. परिजनों का आरोप है कि छात्रा के शरीर पर ऐसे घाव हैं जैसे किसी नुकीली चीज से उसे गोपा गया हो. उनका कहना है कि यह महज एक हादसा या आत्महत्या नहीं है, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत उसे प्रताड़ित किया गया और फिर छत से नीचे फेंक दिया गया.

ये भी पढ़ें- अमिताभ दास की गिरफ्तारी में बड़ा अपडेट, पुलिस ने पूछताछ के बाद पूर्व IPS को छोड़ा

SIT कर रही है मामले की जांच

मामले की संवेदनशीलता और स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर दिया है. SIT की टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के वक्त छत पर छात्रा के साथ और कौन मौजूद था.

इलाके में तनाव का माहौल

इस घटना के बाद से फुलवारी शरीफ इलाके में तनाव का माहौल है. परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल की मांग की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह और चोटों की प्रकृति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.

रिपोर्ट- इश्तियाक खान