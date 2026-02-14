Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3109429
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

दानापुर में छात्रा मौत मामले में नया मोड़, शरीर पर मिले चोट और खरोंच के निशान

Phulwari Sharif Student Death Case: फुलवारी शरीफ इलाके में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में अब नया मोड सामने आया है. छात्रा के शरीर पर नुकीली जीच से जख्म और खरोंच के निशान मिले हैं. पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 02:53 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Danapur Student Death Case: राजधानी पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि अब फुलवारी शरीफ इलाके में एक छात्रा की हॉस्टल की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह मामला भी अब तूल पकड़ता जा रहा है. छात्राओं की सुरक्षा पर घिरी सरकार ने तुरंत ही इस मामले की जांच SIT को सौंप दी है. इस मामले की जांच में अब नया अपडेट सामने आया है. शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जानकारियों के बाद इस मामले में हत्या और प्रताड़ना की आशंका गहरा गई है. छात्रा के शरीर पर मिले जख्मों के निशान कई अनसुलझे सवाल खड़े कर रहे हैं.

शरीर पर मिले संदिग्ध चोट के निशान

मिली जानकारी के अनुसार, छात्रा के शव के निरीक्षण में उसके पैर की हड्डी टूटी हुई पाई गई है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी पीठ पर गहरे खरोंच के निशान मिले हैं, जो केवल ऊंचाई से गिरने के कारण नहीं लग सकते. इन निशानों ने इस आशंका को बल दिया है कि गिरने से पहले छात्रा के साथ संघर्ष या हाथापाई हुई होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

मृतक छात्रा के परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं. परिजनों का आरोप है कि छात्रा के शरीर पर ऐसे घाव हैं जैसे किसी नुकीली चीज से उसे गोपा गया हो. उनका कहना है कि यह महज एक हादसा या आत्महत्या नहीं है, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत उसे प्रताड़ित किया गया और फिर छत से नीचे फेंक दिया गया.

ये भी पढ़ें- अमिताभ दास की गिरफ्तारी में बड़ा अपडेट, पुलिस ने पूछताछ के बाद पूर्व IPS को छोड़ा

SIT कर रही है मामले की जांच

मामले की संवेदनशीलता और स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर दिया है. SIT की टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के वक्त छत पर छात्रा के साथ और कौन मौजूद था.

इलाके में तनाव का माहौल

इस घटना के बाद से फुलवारी शरीफ इलाके में तनाव का माहौल है. परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल की मांग की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह और चोटों की प्रकृति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.

रिपोर्ट- इश्तियाक खान

TAGS

Danapur Student Death Casepatna news

Trending news

Danapur Student Death Case
दानापुर में छात्रा मौत मामले में नया मोड़, शरीर पर मिले चोट और खरोंच के निशान
Bhagalpur News
भागलपुर: आस्था और परंपरा की जंग, अंतिम संस्कार को लेकर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा
Vaishali news
वैशाली में बदमाशों का तांडव: थाना से चंद कदम दूर दवा कारोबारी से लाखों की लूट
Pappu Yadav
जेल से रिहा होते ही गरजे पप्पू यादव, कानून व्यवस्था पर फिर बिहार सरकार को घेरा
amitabh das
अमिताभ दास की गिरफ्तारी में बड़ा अपडेट, पुलिस ने पूछताछ के बाद पूर्व IPS को छोड़ा
Punjab news
पंजाब में बिहार के मजदूरों पर 'बंबीहा गैंग' का खूनी हमलाः इंस्टाग्राम पर दी धमकी
Jamshedpur News
देहरादून में विक्रम शर्मा की हत्या के बाद झारखंड में अलर्ट, अखिलेश सिंह गैंग पर नजर
Katihar News
वैलेंटाइन डे स्पेशल: इंस्टाग्राम वाला प्यार.. मंडप की जगह जेल पहुंचा 'ब्लैकमेलर' यार
Bihar News
लालू-राबड़ी से लेकर तेजस्वी-राजश्री तक, ये हैं बिहार की 'शाही' प्रेम कहानियां
amitabh das
अमिताभ दास की कोर्ट में पेशी आज, पॉक्सो की धाराओं में गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत