दानापुर छात्रा मौत मामलाः सभी संदिग्धों का नार्को टेस्ट कराएगी पुलिस, कोर्ट से मिली इजाजत

Danapur Student Death Case: 12 फरवरी को 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा की कोचिंग सेंटर की छत से गिरने से मौत हो गई थी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस को कोर्ट से चारो संदिग्धों के नार्को टेस्ट और पॉलीग्रॉफ टेस्ट की मंजूरी मिल गई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 10:38 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Danapur Student Death Case Update: दानापुर के फुलवारी शरीफ इलाके में एक कोचिंग की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से छात्रा की मौत मामले में जांच तेजी से जारी है. अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस को कोर्ट से चारो संदिग्धों के नार्को टेस्ट और पॉलीग्रॉफ टेस्ट की मंजूरी मिल गई है. न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में चार संदिग्धों का नार्को टेस्ट और पॉलीग्रॉफ टेस्ट कराया जाएगा. पुलिस सूत्रों के अनुसार, विशेषज्ञ टीम के साथ इसी सप्ताह टेस्ट कराए जाने की संभावना है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में संदिग्धों के बयानों में काफी विरोधाभास पाया गया है, जिससे पुलिस को संदेह है कि चश्मदीद या घटना के समय मौजूद संदिग्ध सच को छिपा रहे हैं. 

पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन क्या हुआ था, इसे जानने के लिए नार्को टेस्ट बहुत जरूरी है. सूत्रों के अनुसार, विशेषज्ञ टीम के साथ इसी सप्ताह टेस्ट कराए जाने की संभावना है. इससे पहले पुलिस ने 17 फरवरी को घटनास्थल पर जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट किया था. इसमें पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर मृतका के वजन और कद के बराबर चार डमी तैयार करके, उनको छत से नीचे गिराया था. इसमें सभी डमी को एफएसएल की टीम के द्वारा अलग-अलग एंगल से नीचे गिराया गया.

ये भी पढ़ें- बेगूसराय प्राइवेट बैंक कर्मी मौत मामलाः परिजनों और पत्नी के दावों से गुत्थी उलझी

अब इसमें विशेषज्ञों की राय ली जाएगी कि उस वक्त क्या-क्या हालात रहे होंगे? जब इसकी रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर आगे की जानकारी दी जाएगी. बता दें कि कोचिंग प्रबंधन इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है. बता दें कि 12 फरवरी को 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा की कोचिंग सेंटर की छत से गिरने से मौत हो गई थी. घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी में लड़की सीढ़ियों से छत पर जाती और नीचे गिरते नजर आ रही है.

इतना ही नहीं लड़की के पीछे कुछ लड़के भी ऊपर जाते और फिर तेजी से नीचे उतरते हुए कैमरे में कैद हुए थे. पुलिस ने इस मामले में चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण के कोई संकेत नहीं मिले हैं, हालांकि मौत का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, जिससे जांच में ठोस दिशा नहीं बन सकी है.

patna news

