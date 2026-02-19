ब्रेकिंग न्यूज

दानापुर छात्रा मौत मामलाः संदिग्धों का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी शुरू, आज कोर्ट से इजाजत मांगेगी पुलिस

दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में छात्रा की कोचिंग की छत से संदिग्ध तरीके से गिरकर मौत मामले में अब जांच तेज हो गई है. इस केस में हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब सभी संदिग्धों का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है. इसके लिए पुलिस आज (गुरुवार, 19 फरवरी) कोर्ट जाकर इजाजत लेने का काम करेगी. वहीं इससे पहले पुलिस ने मंगलवार (17 फरवरी) को घटनास्थल पर जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट किया था. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से विशेषज्ञों की राय के आधार पर मृतका के वजन के अनुपात में चार डमी तैयार किए गए थे. इनके माध्यम से घटनास्थल पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया. इस दौरान सभी चार डमी को एफएसएल की टीम के द्वारा अलग-अलग एंगल से नीचे गिराया गया. अब इसमें विशेषज्ञों की राय ली जाएगी कि उस वक्त क्या-क्या हालात रहे होंगे? जब इसकी रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर आगे की जानकारी दी जाएगी.