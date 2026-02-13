Advertisement
दानापुर छात्रा मौत मामलाः SIT जांच के आदेश, पुलिस ने अबतक 3 को हिरासत में लिया

Danapur Student Death Case: मृतका पिंकी कुमारी (17 साल) फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. छात्रा के परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और इसके बाद उसे कोचिंग की चौथी मंजिल से धक्का दिया गया है. पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने घटना की जांच के लिए SIT टीम का गठन कर दिया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 13, 2026, 10:08 AM IST

दानापुर छात्रा मौत मामला

Danapur Student Death Case: दानापुर में हॉस्टल की छत से गिरकर छात्रा की मौत मामले की जांच के लिए सरकार ने SIT टीम का गठन कर दिया है. बता दें कि मृतका पिंकी कुमारी (17 साल) फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. उसने 01 फरवरी को ही कोचिंग ज्वाइन की थी. 12 फरवरी को वह संदिग्ध परिस्थतियों में हॉस्टल की छत से गिर गई. आनन-फानन में उसे एम्स (AIIMS) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि यह महज एक हादसा है या कोई बड़ी अनहोनी. 

घटनास्थल पर लगे CCTV में छात्रा दिखाई दे रही है. इसमें वो हड़बड़ी में सीढ़ियों पर जाती दिख रही है. उसके पीछे 2 लड़के भी हैं. थोड़ी देर बाद छात्रा बिल्डिंग से नीचे गिरती दिख रही है. इस मामले में पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं मृतका के परिजनों के अनुसार वह सुबह 8 बजे घर से कोचिंग के लिए निकली थी. थोड़ी देर बाद उसकी मौत की सूचना परिजन को मिली. छात्रा की बॉडी कोचिंग से थोड़ी दूरी पर सड़क पर पड़ी मिली.

ये भी पढ़ें- पटना: कोचिंग हब या 'डेथ जोन'? पिछले 1 साल का खौफनाक लेखा-जोखा

परिवार का आरोप है कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और इसके बाद उसे कोचिंग की चौथी मंजिल से धक्का दिया गया है. कोचिंग के CCTV फुटेज में छात्रा सफेद कपड़ों में सीढ़ियों से ऊपर जाती दिख रही है. उसके पीछे एक युवक जाता नजर आता है. थोड़ी देर बाद एक और युवक सीढ़ियों से ऊपर जाता दिखता है.

हत्या या हादसा? मामला उलझा

फुटेज में छात्रा को ऊपर से गिरते हुए भी देखा गया है. उसके बाद दोनों युवक सीढ़ियों से नीचे लौटते दिखते हैं. वे कुछ पल रुककर नीचे पड़ी छात्रा को देखते हैं. फिर वहां से भाग जाते हैं. पुलिस ने यह फुटेज जब्त कर लिया है.

मामले में देर रात मामले की जांच करने पहुंचे सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए फुलवारी शरीफ डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम किया गठित किया है. साथ कोचिंग को भी किया सील कर दिया गया है.

