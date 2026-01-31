Darbhanga News: 32 साल पुराने नरसंहार मामले में बड़ा फैसला, दरभंगा कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Darbhanga News: दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला अपर सत्र नयाधीश 3 सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने पूर्व लोक अभियोजक कौशर इमाम हासमी और क्राइम के चर्चित अधिवक्ता अंबर इमाम हासमी सहित पांच अभियुक्तों को 32 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने कहा कि सत्रवाद संख्या 320/2010 एवं 326/99 में अंजर इमाम इमाम हासमी अंबर इमाम हासमी और कौशर इमाम हासमी को आजीवन करवास की सजा सुनाई है. 8 अगस्त 1994 में सभी अभियुक्तों ने तालाब में पशु को पानी पिलाने के दौरान रामपुकार चौधरी के साथ बसंत गांव के ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. एक व्यक्ति की मौत डीएमसीच में इलाज के दौरान हो गई थी जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत इलाज के कुछ दिनों बाद हो गई थी.

इस मामले को लेकर कुल 13 नामजद और 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी 1994 में दर्ज हुआ था. इस मामले के अनुसंधान के दौरान एक अभियुक्त रंगदार हासमी फरार हो गया था. कुल 12 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया गया था. इस मामले के गवाही के दौरान दो और अभियुक्त फरार हो गया, जिसका ट्रायल अलग कर दिया गया. बाकी बचे पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और पांच लाख रुपया जुर्मना सुनाया है. जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर एक साल कैद की सजा अतिरिक्त होगी.

वहीं एक दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर आगामी 07 फरवरी को सुनवाई होगी. दरअसल, सदर थाना क्षेत्र एक गांव के संतोष सदाय उर्फ मठेरन सदाय को 30 जुलाई 2024 को एक युवती का दुष्कर्म किया था. कोर्ट ने उसे बीएनएस की धारा 64 (1) दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- सारण पुलिस को ‘ऑपरेशन मुस्कान’ से मिली बड़ी सफलता, 8.5 लाख के 50 मोबाइल बरामद

घटना के संबंध में सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई पूरी कर सदर थाना क्षेत्र एक गांव के संतोष सदाय उर्फ मठेरन सदाय को बीएनएस की धारा 64 (1) दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया है. घटना 30 जुलाई 2024 को दिन के दो बजे की है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों ने गवाही दी. न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों व प्रदर्शों के आधार पर कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार