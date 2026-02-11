Advertisement
दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांडः घटना के बाद उपद्रव मामले में 3 FIR दर्ज, 6 गिरफ्तारी, सोशल मीडिया से तलाशे जा रहे आरोपी

Darbhanga 6 Year Girl Rape-Murder Case: मासूम से रेप और हत्याकांड मामले में अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं. आरोपी शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसके अलावा पुलिस ने दंगा फैलाने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, बवाल करने वाले सभी मुख्य आरोपी फरार हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:05 AM IST

दरभंगा रेप-हत्याकांड में भारी बवाल
Darbhanga 6 Year Girl Rape-Murder Case: दरभंगा जिले में 6 साल की मासूम से रेप और हत्याकांड में अब बड़ी जानकारी सामने आई है. इस हत्याकांड के बाद हुए बवाल-आगजनी मामले में अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं. जानकारी के मुताबिक, पहली FIR घटना को लेकर, दूसरी आगजनी और पथराव के मामले में और तीसरी सोसल मीडिया पर लोगों को भड़काने और पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में दर्ज कराई गई हैं. बवाल करने के मामले में 30 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

जानकारी के मुताबिक, नामजद सभी आरोपी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं. जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के नेतृत्व में साइबर सेल लगातार मामले की जांच कर रही है. आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने हेतू सभी तरह के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर कई अज्ञात में नए नाम जुड़ने की सूचना मिली है. 

गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान श्रवण साह, विकास सहनी, उमेश राम, राहुल सहनी, परशुराम सहनी एवं नंदलाल सहनी के रूप में की गयी है. बताया जा रहा है कि सभी आरोपी आसपास के मोहल्ले के ही रहने वाले हैं. इस मामले में गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त विकास महतो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ें- दरभंगा जातीय विवाद में चिराग ने जांच के लिए एक टीम भेजी, घायलों से मिला डेलीगेशन

मामले को लेकर सियासत भी चरम पर

इस मामले में सियासत भी खूब देखने को मिल रही है. आज (बुधवार, 11 फरवरी) जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे. इससे पहले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे. परिजनों को ढांढस बंधाने के बाद मुकेश साहनी ने पूरे मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों पर मुकदमेबाजी का विरोध किया था. मुकेश सहनी ने कहा था कि न्याय की मांग करने वालों को गिरफ्तार किया जाना, दुर्भाग्यपूर्ण है. सहनी ने इस पूरे मामले को लेकर दरभंगा के एसएसपी से बात करके निष्पक्ष जांच करने की मांग की थी.  

Darbhanga News

