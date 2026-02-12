दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांडः पुलिस को बच्ची की FSL रिपोर्ट का इंतजार, देखें अबतक क्या-क्या हुआ?

Darbhanga 6 Year Girl Rape Murder Case: दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में अब अपडेट सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी को आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए पुलिस को अब बच्ची की FSL जांच की रिपोर्ट का इंतजार है. बता दें कि घटनास्थल से FSL ने कई साक्ष्य जुटाये थे. पुलिस को आरोपी के कपड़ों से खून के धब्बे मिले थे, उन्हें अब मृतक मासूम के ब्लड सैंपल से जांच कराई जा रही है. इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे केस की दिशा तय होगी. आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए और न्यायालय में जाने से पहले पुलिस अपना पक्ष पूरी तरह से मजबूत करना चाहती है और इसमें FSL की जांच रिपोर्ट काफी अहम योगदान दे सकती है.

पूरी घटना पर एक नजर

दिल-दहलाने वाली यह घटना दरभंगा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पटवा पोखर के पास की है. यहां 7 फरवरी की देर रात को पोखर के पास से एक 6 साल की बच्ची की खून से लथपथ लाश मिली थी. बच्ची शाम को अपने घर के पास से गायब हो गई थी. खोजबीन के दौरान परिजनों को पोखर के पास झाड़ियों में कुछ कुत्ते भौंकते हुए दिखाई दिए. परिजन जब वहां पहुंचे तो बच्ची का शव मिला. बच्ची के साथ खेल रही उसकी दो दोस्तों ने बताया कि पड़ोस का एक लड़का उसे खींचकर अपने साथ ले गया था, मौके से वे दोनों भाग आई थीं. बच्चियों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

इस केस में अब तक क्या-क्या हुआ?

1- 7 फरवरी की शाम को घर के बाहर खेलते समय बच्ची अचानक से गायब हो गई थी. रात को उसकी लाश पोखर के पास मिली. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. मौके पर पुलिस के साथ पहुंची FSL की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए. परिजनों ने रेप करके हत्या किए जाने का आरोप लगाया. बच्ची के साथ खेल रही लड़कियों के बयान पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

2- इस घटना पर 8 फरवरी की सुबह लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला. लोगों ने आरोपी की गुमटी (दुकान) तोड़कर आग के हवाले कर दिया. नाराज लोग सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़-आगजनी की. लोग आरोपी को खुद सजा देने की मांग कर रहे थे. इस दौरान पुलिस-प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात पर काबू पाया.

3- इस हत्याकांड के बाद हुए बवाल-आगजनी मामले में अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं. जानकारी के मुताबिक, पहली FIR घटना को लेकर, दूसरी आगजनी और पथराव के मामले में और तीसरी सोसल मीडिया पर लोगों को भड़काने और पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में दर्ज कराई गई हैं.

4- बवाल करने के मामले में 30 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. हालांकि, नामजद सभी आरोपी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं. जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. वायरल फोटोज-वीडियोज के आधार पर उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है.

5- गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान श्रवण साह, विकास सहनी, उमेश राम, राहुल सहनी, परशुराम सहनी एवं नंदलाल सहनी के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि सभी आरोपी आसपास के मोहल्ले के ही रहने वाले हैं.

6- इस मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है. अबतक वीआईपी चीफ मुकेश सहनी और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं. इस मामले में पीके ने कहा कि जो पीड़िता के साथ हुआ उसमें तो पुलिस ने कार्रवाई की है लेकिन अभी मैं जिन लोगों से मिला हूं तो लोग इस बात से परेशान हैं कि रोज पुलिस रेड कर रही है. छह लोग जेल में हैं और बाकी के लोगों को पुलिस खोज रही है. मेरा मानना है कि पुलिस को मानवीय नजरिया रखना चाहिए.