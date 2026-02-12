Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3106652
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांडः पुलिस को बच्ची की FSL रिपोर्ट का इंतजार, देखें अबतक क्या-क्या हुआ?

Darbhanga Rape-Murder Case: दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस को FSL जांच रिपोर्ट का इंतजार है. पुलिस इस रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपी को न्यायालय से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेगी. 

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:53 AM IST

Trending Photos

दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांड
दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांड

Darbhanga 6 Year Girl Rape Murder Case: दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में अब अपडेट सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी को आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए पुलिस को अब बच्ची की FSL जांच की रिपोर्ट का इंतजार है. बता दें कि घटनास्थल से FSL ने कई साक्ष्य जुटाये थे. पुलिस को आरोपी के कपड़ों से खून के धब्बे मिले थे, उन्हें अब मृतक मासूम के ब्लड सैंपल से जांच कराई जा रही है. इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे केस की दिशा तय होगी. आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए और न्यायालय में जाने से पहले पुलिस अपना पक्ष पूरी तरह से मजबूत करना चाहती है और इसमें FSL की जांच रिपोर्ट काफी अहम योगदान दे सकती है. 

पूरी घटना पर एक नजर

दिल-दहलाने वाली यह घटना दरभंगा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पटवा पोखर के पास की है. यहां 7 फरवरी की देर रात को पोखर के पास से एक 6 साल की बच्ची की खून से लथपथ लाश मिली थी. बच्ची शाम को अपने घर के पास से गायब हो गई थी. खोजबीन के दौरान परिजनों को पोखर के पास झाड़ियों में कुछ कुत्ते भौंकते हुए दिखाई दिए. परिजन जब वहां पहुंचे तो बच्ची का शव मिला. बच्ची के साथ खेल रही उसकी दो दोस्तों ने बताया कि पड़ोस का एक लड़का उसे खींचकर अपने साथ ले गया था, मौके से वे दोनों भाग आई थीं. बच्चियों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इस केस में अब तक क्या-क्या हुआ?

1-  7 फरवरी की शाम को घर के बाहर खेलते समय बच्ची अचानक से गायब हो गई थी. रात को उसकी लाश पोखर के पास मिली. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. मौके पर पुलिस के साथ पहुंची FSL की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए. परिजनों ने रेप करके हत्या किए जाने का आरोप लगाया. बच्ची के साथ खेल रही लड़कियों के बयान पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

2- इस घटना पर 8 फरवरी की सुबह लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला. लोगों ने आरोपी की गुमटी (दुकान) तोड़कर आग के हवाले कर दिया. नाराज लोग सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़-आगजनी की. लोग आरोपी को खुद सजा देने की मांग कर रहे थे. इस दौरान पुलिस-प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात पर काबू पाया.

3- इस हत्याकांड के बाद हुए बवाल-आगजनी मामले में अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं. जानकारी के मुताबिक, पहली FIR घटना को लेकर, दूसरी आगजनी और पथराव के मामले में और तीसरी सोसल मीडिया पर लोगों को भड़काने और पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में दर्ज कराई गई हैं.

4- बवाल करने के मामले में 30 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. हालांकि, नामजद सभी आरोपी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं. जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. वायरल फोटोज-वीडियोज के आधार पर उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है.

5- गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान श्रवण साह, विकास सहनी, उमेश राम, राहुल सहनी, परशुराम सहनी एवं नंदलाल सहनी के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि सभी आरोपी आसपास के मोहल्ले के ही रहने वाले हैं.

6- इस मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है. अबतक वीआईपी चीफ मुकेश सहनी और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं. इस मामले में पीके ने कहा कि जो पीड़िता के साथ हुआ उसमें तो पुलिस ने कार्रवाई की है लेकिन अभी मैं जिन लोगों से मिला हूं तो लोग इस बात से परेशान हैं कि रोज पुलिस रेड कर रही है. छह लोग जेल में हैं और बाकी के लोगों को पुलिस खोज रही है. मेरा मानना है कि पुलिस को मानवीय नजरिया रखना चाहिए.

TAGS

Darbhanga News

Trending news

Motihari News
'फॉलोअर्स' बढ़ाने का चक्कर, 'मोहम्मद दीपक' मामले में मोतिहारी पुलिस का बड़ा खुलासा
Darbhanga News
दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांड में बड़ा अपडेट, पुलिस को बच्ची की FSL रिपोर्ट का इंतजार
Bhagalpur News
भागलपुर में पूर्व मुखिया ने चोरी के आरोप में युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: ट्रेड यूनियनों ने आज बुलाया ‘भारत बंद’, बिहार में दिख रहा बड़ा असर, सड़कों पर उतरे सफाईकर्मी
patna news
ट्रेन लुटेरा गैंग बेनकाब: बिहार से बंगाल तक फैला था नेटवर्क, दानापुर GRP ने ऐसे धरा
patna news
पटना सिविल कोर्ट को 4 दिन में तीसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी अभियान जारी
Samastipur News
समस्तीपुर में पुलिस पर महिलाओं ने किया हमला, बचाव में पुलिसकर्मियों ने तानी पिस्टल
guru rahman
'कोचिंग बंद करो, वरना गोली मार दूंगा', गुरु रहमान को सरेआम जान से मारने की धमकी
Bhojpuri news
कोर्ट पहुंचीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति, जज से बोलीं- 'तलाक नहीं, पति के साथ रहना है
Latehar Rail Accident
लातेहार में रेलवे यार्ड दुर्घटना: चालक की चूक से मौत के मुंह में जाने से बचे कर्मी