Darbhanga Rape Case: मासूम से रेप-हत्या मामले में दरभंगा में बड़ा बवाल, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Darbhanga Rape And Murder Case: दरभंगा में 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या मामले को लेकर भारी बवाल देखने को मिल रहा है. इस घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है. जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद लोगों ने आरोपी की गुमटी (दुकान) में तोड़फोड़ करने के बाद आग के हवाले कर दिया. आरोपी को खुद सजा देने की मांग को लेकर लोगों ने सड़क पर आगजनी करके रोड जाम कर दिया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की तो कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस के बल प्रयोग करने से लोग सड़क से हटे. घटना को लेकर तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस को घटनास्थल पर तैनात किया गया है.

बता दें कि दिल-दहला देने वाली यह घटना दरभंगा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक गांव की है. बच्ची देर शनिवार (7 फरवरी) की देर शाम से ही गायब थी और देर रात खून से लथपथ हालत में मिली पटवा पोखर के पास मिली. मासूम के साथ खेल रही बच्चियों ने बताया कि पड़ोसी विकास महतो (22 साल) उसे खींचकर ले गया था.

घटना की सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के साथ दरभंगा एसएसपी जगरनाथ रेड्डी भी घटनास्थल पर पहुंचे. उनके साथ कई थानों की पुलिस के साथ FSL और साइबर सेल की टीम भी पहुंची. बच्चियों के बयान पर आरोपी विकास महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

घटना की खबर फैलते ही लोग आक्रोशित हो उठे और कड़ी सजा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. इस दौरान भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई. हंगामा पत्थरबाजी से लाठीचार्ज तक बढ़ गया. गुस्साई भीड़ खुद आरोपी को सजा देने की मांग कर रही है.

इसको लेकर उन्होंने मुख्य मार्ग तक जाम कर दिया. जब पुलिस अधिकारियों लोगों को समझाने की कोशिश की तो वे और ज्यादा भड़क गए और पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज का प्रयोग किया.