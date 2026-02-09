Darbhanga Rape-Murder Case: मासूम से दरिंदगी पर बवाल, अब बवालियों पर एक्शन, 30 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज

Darbhanga Rape-Murder Case: दरभंगा में 6 साल की मासूम से रेप के बाद हत्याकांड में लोगों का गुस्सा अभी तक देखने को मिल रहा है. इस कांड के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपी को खुद सजा देने की मांग करते हुए खूब बवाल काटा. इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. इसको लेकर अब पुलिस की ओर से उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है. पुलिस ने वायरल फोटोज-वीडियोज के आधार पर 30 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अब आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने अबतक 6 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है.

बता दें कि दरभंगा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पटवा पोखर के पास एक 6 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ था. बच्ची के कपड़े खून से सने हुए थे. आरोप है कि पड़ोसी युवक ने बच्ची से दुष्कर्म करके हत्या की है और शव को सूनसान जगह पर फेंक दिया. बताया जा रहा है कि बच्ची देर शनिवार (7 फरवरी) की देर शाम से ही गायब थी.

परिजन को उसकी लाश पटवा पोखर के पास मिली थी. मृतका के साथ खेल रही दो अन्य बच्चियों ने बताया कि पड़ोसी विकास महतो (22 साल) उसे खींचकर ले गया था. वो लोग मौके से भाग आई थीं. बच्चियों के बयान पर पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है.

रविवार (8 फरवरी) देर शाम को पुलिस की मौजूदगी में मासूम का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान भी लोगों का हुजूम देखने को मिला. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन मोमबत्तियां हाथ में लेकर श्मशान घाट तक पहुंचे और घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला. इस दौरान लोगों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग करते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार