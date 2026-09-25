/दरभंगा AIIMS के पास गोलीबारी मामलाः जमीन विवाद में 10 राउंड फायरिंग की पुष्टि, देखें पुलिस जांच में अबतक क्या-क्या मिला?

दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र में एम्स निर्माण स्थल से करीब 50 मीटर दूर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. पुलिस के मुताबिक, जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है. बुधवार (23 सितंबर) को हुई इस घटना में पुलिस ने 10 राउंड फायरिंग की पुष्टि की है. घटना में गोली लगने से घायल विजय कुमार भगत के फर्दबयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. इस घटना को लेकर एसडीपीओ एसके सुमन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में करीब 10 राउंड गोली चलने की बात सामने आई है. घटनास्थल पर मारपीट और तोड़फोड़ के साक्ष्य भी मिले हैं. पुलिस को कुछ तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनके आधार पर घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.