/दरभंगा AIIMS के पास गोलीबारी मामलाः जमीन विवाद में 10 राउंड फायरिंग की पुष्टि, देखें पुलिस जांच में अबतक क्या-क्या मिला?

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दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र में एम्स निर्माण स्थल से करीब 50 मीटर दूर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. पुलिस के मुताबिक, जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है. बुधवार (23 सितंबर) को हुई इस घटना में पुलिस ने 10 राउंड फायरिंग की पुष्टि की है. घटना में गोली लगने से घायल विजय कुमार भगत के फर्दबयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. इस घटना को लेकर एसडीपीओ एसके सुमन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में करीब 10 राउंड गोली चलने की बात सामने आई है. घटनास्थल पर मारपीट और तोड़फोड़ के साक्ष्य भी मिले हैं. पुलिस को कुछ तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनके आधार पर घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.
पुलिस जांच में क्या-क्या मिला?
सडीपीओ एसके सुमन ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि हथियारों से लैस युवकों का एक संगठित समूह जमीन कब्जे से जुड़े विवादों में सक्रिय होने की आशंका है. इस समूह में शामिल संदिग्ध युवकों की कुछ तस्वीरें पुलिस को मिली हैं. तस्वीरों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है. पहचान होने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी. पुलिस जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज, दोनों पक्षों के दावे और घटना के दौरान हुई मारपीट व फायरिंग के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. एसके सुमन ने कहा कि घटनास्थल से अब तक कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है.
कब और कैसे हुई यह घटना?
घटना को लेकर बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन एम्स के बगल में निजी तौर पर विकसित की जा रही स्मार्ट सिटी की करीब 8 कट्ठा जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद है. इसी को लेकर बुधवार को खूनी संघर्ष देखने को मिला. आठ कट्ठा जमीन के लिए 10 राउंड हुई फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया. इस घटना में विजय भगत नामक युवक गोली लगने से घायल हो गया, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है.
रिपोर्ट- मुकेश कुमार