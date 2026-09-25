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दरभंगा AIIMS के पास गोलीबारी मामलाः जमीन विवाद में 10 राउंड फायरिंग की पुष्टि, देखें पुलिस जांच में अबतक क्या-क्या मिला?

दरभंगा में एम्स निर्माण स्थल के पास बुधवार को हुए जमीन विवाद में पुलिस ने 10 राउंड गोलीबारी की पुष्टि की है. पुलिस ने इस गोलीकांड में घायल का बयान दर्द करके केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की बात कही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 25, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:54 AM IST
दरभंगा AIIMS के पास गोलीबारी मामलाः जमीन विवाद में 10 राउंड फायरिंग की पुष्टि, देखें पुलिस जांच में अबतक क्या-क्या मिला?
Image Credit: दरभंगा AIIMS के पास गोलीबारी मामलाः जमीन विवाद में 10 राउंड फायरिंग की पुष्टि (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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