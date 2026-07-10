/दरभंगा में बेखौफ अपराधियों का तांडव: निमैठी चौक पर एयरटेल कर्मचारी को मारी गोली, ग्रामीण SP ने संभाली कमान

Darbhanga News: बिहार के दरभंगा जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. बहेड़ी थाना क्षेत्र के निमैठी चौक पर गुरुवार रात बेखौफ बदमाशों ने एयरटेल कंपनी के एक कर्मी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल की पहचान संजीव कुमार सिंह के रूप में हुई है. बताया जाता है कि वह काम खत्म कर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए एक बाइक पर सवार दो अपराधियों ने उन पर तबाड़तोड़ फायरिंग कर दी.