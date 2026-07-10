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दरभंगा में बेखौफ अपराधियों का तांडव: निमैठी चौक पर एयरटेल कर्मचारी को मारी गोली, ग्रामीण SP ने संभाली कमान

Darbhanga News: दरभंगा के बहेड़ी थाना क्षेत्र के निमैठी चौक पर बाइक सवार दो बदमाशों ने एयरटेल कंपनी के कर्मचारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके से दो खोखे बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 10, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:28 AM IST
दरभंगा में बेखौफ अपराधियों का तांडव: निमैठी चौक पर एयरटेल कर्मचारी को मारी गोली, ग्रामीण SP ने संभाली कमान
Image Credit: दरभंगा में बेखौफ अपराधियों का तांडव: निमैठी चौक पर एयरटेल कर्मचारी को मारी गोली, ग्रामीण SP ने संभाली कमान

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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