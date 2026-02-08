Darbhanga Caste Conflict: प्रशासन ने 8 पासवान परिवारों को दिए ₹6.64 लाख, घर-दुकान में तोड़फोड़ का भी मिलेगा मुआवजा

Darbhanga Caste Conflict: दरभंगा जातीय विवाद मामले में शांति बहाली की कोशिशों के बीच अब प्रशासन की ओर से 8 पासवान परिवारों को 6 लाख 64 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है. जानकारी के मुताबिक, दरभंगा के डीएम कौशल कुमार के निर्देश पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई. जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा तथा SC/ST अत्याचार निवारण अनुश्रवण समिति के सदस्यों ने DMCH में इलाजरत कुशेश्वरस्थान प्रखंड के हरिनगर गांव के जख्मी अनुसूचित जाति के 8 परिवारों को कुल 6 लाख 64 हजार रुपये की सहायता राशि दी है.

इस मामले में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि पीड़ितों के घर और दुकानों में हुई तोड़फोड़ को लेकर स्थानीय अंचल अधिकारी (CO) की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है. क्षतिग्रस्त संपत्ति का मुआवजा भी शीघ्र ही संबंधित पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में भेज दिया जाएगा. प्रशासन द्वारा सभी प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है. बता दें कि हरिनगर गांव में मजदूरी के रुपए के लेनदेन को लेकर दो लोगों के बीच हुआ विवाद जातीय हिंसा में बदल गया था. इस घटना में गांव के करीब 200 ब्राह्मण पुरुषों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तगत मामला दर्ज कराया गया है.

बताया जा रहा है कि उन ब्राह्मण पुरुषों के खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया, जो कई वर्षों से गांव में नहीं रह रहे हैं. ‘पूरे ब्राह्मण गांव’ पर प्राथमिकी दर्ज होने से मामला सुर्खियों में आ गया. हालांकि, बिरौल के एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे ‘अफवाह’ बताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग तीन हजार की आबादी वाले इस गांव में केवल 70 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई ब्राह्मण पुरुष गांव छोड़कर चले गए हैं.

अब प्रशासन मामले को शांत करने में जुटा हुआ है. हालात को सामान्य करने के लिए बिरौल के एसडीएम शशांक राज और एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने ग्रामीणों व सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक की. बैठक में प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव की अंतर्धारा को देखते हुए चौकसी बरती जा रही है.

रिपोर्ट- मुकेश