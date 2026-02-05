दरभंगा में मजदूरी के विवाद ने लिया जातीय दंगे का रूप: पासवान टोला पर हमले के आरोप में 70 नामजद; गिरफ्तारी के डर से ब्राह्मणों ने छोड़ा गांव

Darbhanga Caste Conflict: दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में मजदूरी के बकाया पैसे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब जातीय टकराव में बदल चुका है. 30 जनवरी से शुरू हुए इस मामले में मारपीट, गाली-गलौज, धमकी, घर में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं. घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घर निर्माण के बकाया की मांग को लेकर दो पक्षों में तनाव और झड़प की स्थिति दिख रही है. आरोप है कि 30 जनवरी को हेमकांत झा के बहन-बहनोई के रास्ते से गुजरने के दौरान कैलाश पासवान ने मजदूरी के बकाया लगभग 2 लाख 47 हजार रुपये मांगने के लिए उनकी बाइक रोक दी, जिसके बाद कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई. ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बावजूद विवाद बढ़ता गया और बाद में पंचायत के दौरान भी तनाव बना रहा. 31 तारीख को ब्राह्मण समुदाय और पासवान के बीच हिंसक झड़प हो गई. ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर बड़ी संख्या में एकजुट होकर पासवान टोला पर हमला करने का आरोप है. इस दौरान 11 लोगों को जख्मी कर दिया गया.

दूसरी ओर, ब्राह्मण पक्ष का कहना था कि बकाये रुपये का मामला हेमकांत झा और कैलाश पासवान के बीच था, लेकिन उनके बहन और बहनोई को क्यों बीच रास्ते में रोककर धक्का-मुक्की और अपमानित किया गया. ग्रामीणों के समझाने पर भी उनके साथ धक्का-मुक्की की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

70 नामजद और 150 अज्ञात पर SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मजदूरी मांगने पर दबंगों ने दलित परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए और डीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है. अशर्फी पासवान द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ SC/ST सहित गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है. इस मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. SDPO बिरौल ने खुद इस बात की पुष्टि की और उन्होंने यह भी बताया कि बकाये रुपये को लेकर विवाद आगे बढ़ा.

पैसा लेन-देन के विवाद को जातीय रंग दिया गया- दूसरा पक्ष

वहीं, दूसरे पक्ष का कहना है कि मूल विवाद केवल पैसों के लेन-देन का था, जिसे बाद में जातीय रंग दे दिया गया. उनका आरोप है कि प्राथमिकी में ऐसे लोगों को भी नामजद कर दिया गया है, जो गांव में थे ही नहीं या या बाहर रहते हैं. ये बातें खुद SC-ST के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ने भी माना है. उनकी मांग है कि जिन आरोपियों के नाम छूटे हैं, उनका नाम मुकदमे में जोड़ा जाए और जो दोषी नहीं है, उनका नाम हटाया जाए.

फिलहाल राज्य अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग के अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान ने डीएमसीएच का निरीक्षण किया. इस दौरान हरिनगर गांव में हुई मारपीट की घटना में घायल मरीजों से मुलाकात कर कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने छोटे विवाद को बड़ा रूप दे दिया, जबकि मामला महज पैसे के लेन-देन से जुड़ा था. इसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था. समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मामला लगभग दंगे का रूप ले चुका था, जिसमें दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे. उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकता है.

गांव छोड़कर भाग रहे हैं ब्राह्मण समाज के पुरुष

इस मामले में पूरे गांव के करीब 150 ब्राह्मणों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें 70 नामजद हैं. हरिनगर गांव के सभी पुरुष गिरफ्तारी के डर से भाग गए हैं और महिलाएं एक जगह जमा होकर रात बिता रही हैं. अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ब्राह्मणों की ओर से कहा गया है कि इस मामले में एससी एसटी एक्ट का खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग हो रहा है. अब वे जमीन बेचकर केस लड़ेंगे.