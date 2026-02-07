Advertisement
Darbhanga Caste Conflict: दरभंगा जातीय हिंसा में अब नया एंगल, पीड़ित पासवान परिवार बोला- 3 लाख रुपये और 3 तोला सोना गायब

Darbhanga Caste Conflict: हरिनगर गांव में हुई जातीय हिंसा के मामले में अब पासवान परिवार ने तीन लाख रुपये और 3 तोला सोना गायब होने का आरोप लगाया है. इसके अलावा उन्होंने जातीय हिंसा की बात को सिरे से नकारा दिया. पीड़ित परिवार का कहना है कि जो दोषी लोग हैं, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो निर्दोष हैं, उनका नाम हटा दिया जाए.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:02 AM IST

Darbhanga Caste Conflict: दरभंगा के जातीय झगड़े में अब नया एंगल सामने आ रहा है. पीड़ित पासवान परिवार ने आरोप लगाया है कि झगड़े के बाद से तीन लाख रुपये और 3 तोला सोना गायब हो गया है. इस मामले में पीड़ित कैलाश पासवान की पत्नी और उनके परिवार वालों ने जातीय हिंसा की बात को सिरे से नकारा दिया. उनका कहना है कि पैसे की लेनदेन में मारपीट हुई थी. इसमें ब्राह्मण वर्सेस पासवान जैसी कोई बात नहीं है. पीड़ित परिवार का कहना है कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने कैलाश को मजदूरी देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद यह विवाद हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने हथियार के साथ घर पर हमला किया और मारपीट की. 

पासवान परिवार ने यह भी कहा कि इस मामले में जो निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए और जो दोषी हैं, उसे सख्त सजा मिले. इस दौरान कैलाश पासवान की पत्नी ने आरोप लगाया कि बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपये और 3 भर सोना था, वह अब नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जो दोषी लोग हैं, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो निर्दोष हैं, उनका नाम हटा दिया जाए. वहीं पुलिस प्रशासन लगातार गांव में काम कैंप कर रही है. 

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि यह पूरा मामला हरिनगर गांव का है. इस मामले में 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. कहा जा रहा है कि FIR में उन ब्राह्मण पुरुषों के नाम भी शामिल हैं, जो कई वर्षों से गांव से बाहर हैं. घटना के बाद 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. वहीं गिरफ्तारी के डर से अब ब्राह्मण समाज के पुरुष गांव छोड़कर भाग रहे हैं. मामला सुर्खियों में आने पर पुलिस-प्रशासन की ओर से अब शांति बहाली की कोशिश की जा रही है.

पिछले दिनों हुई शांति बैठक में बिरौल के एसडीएम, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, सभी समुदाय, जातियों के ग्रामीण और सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इस बीच जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जल्द शांति बहाल करने की दिशा में प्रसाशन को दिशा-निर्देश जारी किया है.

