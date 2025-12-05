Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3029478
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

दुकानदारों को धमकाकर रंगदारी, मुजफ्फरपुर में दरभंगा का अपराधी गिरफ्तार, लोडेड पिस्टल बरामद

Muzaffarpur Crime News: पुलिस ने मुजफ्फरपुर में हथियार दिखाकर दुकानदारों से वसूली कर रहे दरभंगा के बदमाश को गिरफ्तार किया है. पुलिस को उसके पास से लोडेड पिस्टल भी बरामद किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:36 AM IST

Trending Photos

रंगदारी मांगने वाला दरभंगा का बदमाश पिस्टल समेत अरेस्ट
रंगदारी मांगने वाला दरभंगा का बदमाश पिस्टल समेत अरेस्ट

Muzaffarpur News: दरभंगा जिला से मुजफ्फरपुर पहुंचकर दुकानदारों से वसूली करना अपराधियों को महंगा पड़ गया. तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ पकड़ा, लेकिन तीन अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे. जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है.

पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी की
घटना अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित एसकेएमसीएच के गेट नंबर-1 के पास की है. जहां पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी की. इस दौरान दरभंगा जिले का एक कुख्यात अपराधी जीतू साहनी को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया. जबकि, उसके तीन अन्य साथी पुलिस को देखते ही अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

पुलिस की गाड़ी देखते ही मौके से भाग निकले बदमाश
पूरे मामले पर नगर SDPO-2 विनीता सिन्हा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी जीतू साहनी अपने साथियों के साथ मेडिकल कॉलेज के आसपास दुकानदारों से पिस्टल का भय दिखाकर अवैध वसूली कर रहा था. उसी वक्त पुलिस वहा पहुंची और पुलिस की गाड़ी देखते ही उसके साथी मौके से भाग निकले.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: 'शादी के लिए नहीं मानी शिवानी, तो माथे में मरवा दी गोली', शिक्षिका की बहन का खुलासा

एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद
उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए है. फरार तीनों आरोपियों की तलाश के लिए जीतू साहनी के बताए ठिकानों पर दरभंगा समेत कई जगहों पर दबिश दी जा रही है, जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जा रहा है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

यह भी पढ़ें:पिता की हत्या की बदला लेने की सनक में साइको किलर बन बैठा अविनाश, मर्डर के बाद फिर...

TAGS

Muzaffarpur NewsBihar News

Trending news

congress
राजद से अगर अलग होना चाहती है कांग्रेस तो..., शकील अहमद ने फिर दे दी नसीहत
Bihar Board 10th exam date sheet
BSEB 10th exam Date Sheet 2026: यहां देखें बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा की डेट शीट
jehanabad crime
Jehanabad Crime: कार और ऑटो की टक्कर के बाद बवाल, एक ने तो निकाल ली हॉकी स्टिक
Samastipur Sadar Hospital
अंधविश्वास! समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में झाड़फूंक का खेल, जानें मामला
Samastipur News
समस्तीपुर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूट कांड, 45 लाख रुपए के सोना के साथ कुख्यात गिरफ्तार
Bihar Bulldozer Action
बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीवान, भभुआ, औरंगाबाद और गयाजी, हर जगह बुलडोजर ने बरपाया कहर
Muzaffarpur Crime
Muzaffarpur Crime: रेलवे स्टेशनों पर रात को सोते हैं तो सावधान हो जाइए, पढ़े ये खबर
bihar love jihad
पश्चिम चंपारण: हिन्दू बेटी को बुरका पहनाकर नेपाल ले जा रहा था अजमुल्ला, SSB ने पकड़ा
Samrat Choudhary
मेरा नाम बुलडोजर नहीं है, मैं सम्राट चौधरी नाम से जाना जाता हूं: बिहार के गृह मंत्री
Gurua MLA
नवनिर्वाचित गुरूआ विधायक विधानसभा सत्र छोड़ बेटे का फर्ज निभाने पहुंचे अपने गांव