दुकानदारों को धमकाकर रंगदारी, मुजफ्फरपुर में दरभंगा का अपराधी गिरफ्तार, लोडेड पिस्टल बरामद

Muzaffarpur Crime News: पुलिस ने मुजफ्फरपुर में हथियार दिखाकर दुकानदारों से वसूली कर रहे दरभंगा के बदमाश को गिरफ्तार किया है. पुलिस को उसके पास से लोडेड पिस्टल भी बरामद किया है.
Trending Photos
Muzaffarpur News: दरभंगा जिला से मुजफ्फरपुर पहुंचकर दुकानदारों से वसूली करना अपराधियों को महंगा पड़ गया. तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ पकड़ा, लेकिन तीन अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे. जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है.
पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी की
घटना अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित एसकेएमसीएच के गेट नंबर-1 के पास की है. जहां पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी की. इस दौरान दरभंगा जिले का एक कुख्यात अपराधी जीतू साहनी को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया. जबकि, उसके तीन अन्य साथी पुलिस को देखते ही अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.
पुलिस की गाड़ी देखते ही मौके से भाग निकले बदमाश
पूरे मामले पर नगर SDPO-2 विनीता सिन्हा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी जीतू साहनी अपने साथियों के साथ मेडिकल कॉलेज के आसपास दुकानदारों से पिस्टल का भय दिखाकर अवैध वसूली कर रहा था. उसी वक्त पुलिस वहा पहुंची और पुलिस की गाड़ी देखते ही उसके साथी मौके से भाग निकले.
यह भी पढ़ें: 'शादी के लिए नहीं मानी शिवानी, तो माथे में मरवा दी गोली', शिक्षिका की बहन का खुलासा
एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद
उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए है. फरार तीनों आरोपियों की तलाश के लिए जीतू साहनी के बताए ठिकानों पर दरभंगा समेत कई जगहों पर दबिश दी जा रही है, जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जा रहा है.
रिपोर्ट: मणितोष कुमार
यह भी पढ़ें:पिता की हत्या की बदला लेने की सनक में साइको किलर बन बैठा अविनाश, मर्डर के बाद फिर...