Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3225428
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Darbhanga Clash: अराई गांव में हिंदू-मुस्लिम पक्ष के बीच हिंसक झड़प, छावनी में बदला इलाका; कामतौल SDPO खुद संभाल रहे मोर्चा

Darbhanga Clash: अराई गांव में हिंदू-मुस्लिम पक्ष के बीच हिंसक झड़प होने की खबर सामने आई है. इस घटना के बाद से ही पूरा इलाका छावनी में बदल चुका है. मामले में तीन मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया गया है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 22, 2026, 10:15 AM IST

Trending Photos

दरभंगा न्यूज
दरभंगा न्यूज

Darbhanga News: दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र में स्थित अराई गांव में एक क्रिकेट मैच के दौरान शुरू हुआ विवाद अब दो समुदायों के बीच तनाव का कारण बन गया है. इस घटना के बाद गांव में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है. एहतियाती कदम के तौर पर कई थानों से पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है और वे लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार, क्रिकेट मैच के दौरान किसी बात पर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के युवकों के बीच कहा-सुनी हो गई, जिसने देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया.

आरोप है कि इस घटना के दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने एक हिंदू युवक पर हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आई उसकी बहन पर भी हमला किया गया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच टकराव हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना की सूचना मिलते ही सिमरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने के प्रयास शुरू कर दिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए लगभग छह पुलिस स्टेशनों, मब्बी, सिंहवाड़ा, कमतौल, सदर और कोतवाली से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. साथ ही, एक क्विक रिस्पॉन्स टीम और वज्र वाहनों को भी घटनास्थल पर तैनात किया गया है. फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम समुदाय के तीन युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें: पति ने पत्नी से कहा था- 'दूसरी को ले आऊंगा', वीडियो बनाकर भी भेजा और फिर...

Add Zee News as a Preferred Source

घटना में घायल तीनों महिलाएं इलाज के बाद सरकारी अस्पताल से लौट आई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ीं, तो उन पर भी बेरहमी से हमला किया गया. महिलाओं के अनुसार, हमलावरों के पास लोहे का फाइटर सहित कई तरह के हथियार थे, जिनका इस्तेमाल उन्होंने उन्हें पीटने के लिए किया. कामतौल के SDPO शुभेंद्र कुमार सुमन स्थिति पर नजर रखने के लिए घटनास्थल पर खुद मौजूद हैं. पुलिस प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, दरभंगा

TAGS

Darbhanga NewsHindu Muslim clash

Trending news

Darbhanga News
पति ने पत्नी से कहा था- 'दूसरी को ले आऊंगा', वीडियो बनाकर भी भेजा और फिर...
PM Kisan 23rd Installment
क्या आप भी कर रहे हैं पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार?
jharkhand live
jharkhand Breaking News Live: चतरा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, नाबालिगों को बाइक दी तो माता-पिता जाएंगे जेल, लगेगा ₹25 हजार का जुर्माना
jharkhand live
jharkhand Breaking News Live: चतरा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, नाबालिगों को बाइक दी तो माता-पिता जाएंगे जेल, लगेगा ₹25 हजार का जुर्माना
Prashant Kishor
2031 तक 'बिहार नवनिर्माण आश्रम' में ही रहेंगे प्रशांत किशोर, छोड़ दिया अपना घर
Bakhtiyarpur Rajauli Four Lane Highway
बख्तियारपुर-रजौली फोरलेन में आईं दरारें: पिलर संख्या 150 का बेयरिंग भी टूटा
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: आज पटना पहुचेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, कल करेंगे प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन
Muzaffarpur News
सीएम सम्राट की छूट से एक्शन में पुलिस, मुजफ्फरपुर में जब्त की शराब की बड़ी खेप
Jehanabad news
बिहार में 'ऑपरेशन लंगड़ा': जहानाबाद में पुलिस एनकाउंटर में आरोपी बिक्कू सिंह घायल
Araria News
कभी भी गिर सकता है अररिया का यह पुल! परमान नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडराया बड़ा खतरा