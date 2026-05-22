Darbhanga Clash: अराई गांव में हिंदू-मुस्लिम पक्ष के बीच हिंसक झड़प, छावनी में बदला इलाका; कामतौल SDPO खुद संभाल रहे मोर्चा

Darbhanga News: दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र में स्थित अराई गांव में एक क्रिकेट मैच के दौरान शुरू हुआ विवाद अब दो समुदायों के बीच तनाव का कारण बन गया है. इस घटना के बाद गांव में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है. एहतियाती कदम के तौर पर कई थानों से पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है और वे लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार, क्रिकेट मैच के दौरान किसी बात पर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के युवकों के बीच कहा-सुनी हो गई, जिसने देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया.

आरोप है कि इस घटना के दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने एक हिंदू युवक पर हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आई उसकी बहन पर भी हमला किया गया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच टकराव हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना की सूचना मिलते ही सिमरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने के प्रयास शुरू कर दिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए लगभग छह पुलिस स्टेशनों, मब्बी, सिंहवाड़ा, कमतौल, सदर और कोतवाली से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. साथ ही, एक क्विक रिस्पॉन्स टीम और वज्र वाहनों को भी घटनास्थल पर तैनात किया गया है. फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम समुदाय के तीन युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है.

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घटना में घायल तीनों महिलाएं इलाज के बाद सरकारी अस्पताल से लौट आई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ीं, तो उन पर भी बेरहमी से हमला किया गया. महिलाओं के अनुसार, हमलावरों के पास लोहे का फाइटर सहित कई तरह के हथियार थे, जिनका इस्तेमाल उन्होंने उन्हें पीटने के लिए किया. कामतौल के SDPO शुभेंद्र कुमार सुमन स्थिति पर नजर रखने के लिए घटनास्थल पर खुद मौजूद हैं. पुलिस प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, दरभंगा